Зеленський анонсував зустріч української та американської команд в кінці тижня

Президент України Володимир Зеленський анонсував зустріч української та американської команд в кінці поточного тижня для обговорення можливості майбутніх переговорів між Україною та РФ щодо миру.

"І сьогодні буде зустріч із Келлогом на продовження цієї тематики, в розвиток підготовки щодо можливості майбутньої зустрічі з російською стороною. В кінці тижня буде зустріч української команди та американської команди. Відповідно тих людей, про яких ви сказали, або частиною тих людей", - сказав Зеленський на пресконференції з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере у Києві у понеділок.

Президент також зазначив, що "продовж тижня буде багато роботи".