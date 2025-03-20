Інтерфакс-Україна

Події

12:35 20.03.2025

Стефанішина про референдум в Угорщині щодо членства України в ЄС: Підтримка угорських громадян набагато позитивніша, ніж очікує уряд

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Стефанішина про референдум в Угорщині щодо членства України в ЄС: Підтримка угорських громадян набагато позитивніша, ніж очікує уряд

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерка юстиції України Ольга Стефанішина вважає намір Угорщини винести питання майбутнього членства України в Європейському Союзі на референдум лиш як невеличку перепону, яка не завадить відкрити всі переговорні розділи про вступ в 2025 році.

"Це не референдум, письмове опитування громадян. Таке письмове опитування також відбувалося перед рішення Європейської ради в грудні 2023 року про відкриття переговорного процесу. Ми вже це проходили. Я думаю, що підтримка громадян Угорщини набагато більш позитивна, ніж очікування, які є в угорського уряду", - сказала Стефанішина журналістам в четвер в Києві, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна", яка позиція України щодо того, що Угорщина заявила про намір винести питання майбутнього членства України в ЄС на референдум.

Вона підкреслила, що Україна впевнена, що питання про членство в ЄС - це рішення, яке уже ухвалене, і "розглядає це, як невеличку перепону, яка не завадить досягненню мети про відкриття всіх переговорних розділів саме в цьому році".

Раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан анонсував винесення на голосування всередині своєї країни питання членства України в Євросоюзі.

Як повідомлялося, Єврокомісар з питань розширення Марта Кос сподівається на відкриття перших трьох кластерів переговорів України з ЄС щодо вступу в Союз ще у першому півріччі цього року – під час головування Польщі, а решти 3-х до грудня.

Процедура ЄС визначає 35 переговорних розділів-глав. За цими розділами Єврокомісія спочатку проводить офіційний скринінг відповідності законодавства України праву ЄС. 33 із 35 переговорних розділів згруповані в 6 тематичних кластерів, тоді як глави 34 "Інституції" та 35 "Інші питання" розглядатимуться окремо.

Президент і прем’єр України заявляють про завдання завершити процес вступу України в ЄС протягом приблизно п’яти років - до 2030 року.

20 лютого віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерка юстиції України Ольга Стефанішина заявляє, що Україна готова відкривати переговорні Кластери про вступ в Європейський Союз як послідовно, так і в рамках однієї міжурядової конференції, залежно від ходу перемовин із угорською стороною.

Теги: #угорщина #референдум

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