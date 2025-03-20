Лідери ЄС хочуть почути від Зеленського про переговори з Трампом

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Прем’єр-міністр Люксембургу Люк Фріден очікує, що під час відеоконференції з президентом України Володимиром Зеленським лідери країн-членів Європейського союзу почують про переговори з президентом США Дональдом Трампом.

Про це Фріден сказав у четвер в Брюсселі перед засіданням Європейської ради.

"Я вважаю, що важливо почути з перших уст президента Зеленського про його переговори з президентом Трампом і переговори щодо України в цілому. Кожен крок до досягнення миру є важливим і вітається, але припинення вогню саме по собі, звичайно, не є тривалим миром. Нам потрібен тривалий мир, який гарантує, що в майбутньому Росія не матиме спокуси знову напасти ні на Україну, ні на будь-яку іншу країну. І тому гарантії безпеки важливі", - переконаний Фріден.

За його словами, питання гарантій безпеки буде обговорюватися, але "сьогодні з цього приводу нічого не буде вирішено". "Це постійний процес, але ми повинні переконатися, що Україна та решта Європи будуть у безпеці й у майбутньому. Ось чому, і це друга тема - нам потрібна сильніша європейська оборона. Біла книга, яку щойно опублікувала Європейська комісія, очевидно, йде в правильному напрямку. Ми повинні розглянути все це в деталях", - зазначив прем’єр-міністр Люксембургу.

У цьому зв’язку Фріден висловив впевненість, що країнам Європи "потрібен єдиний ринок оборони". "Це важливо. Нам потрібна більша сумісність. Нам потрібно купувати і виробляти більше європейського, але все це в НАТО разом з нашими американськими союзниками, якщо це можливо. Також ми будемо говорити про конкурентоспроможність", - назвав він інший порядок денний засідання.