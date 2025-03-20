Кількість постраждалих у Кропивницькому зросла до 14 осіб

Кількість постраждалих у Кропивницькому внаслідок наймасовішої атаки ворожих БПЛА зросла до 14 осіб, з них двоє у тяжкому стані, повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

"За медичною допомогою звернулося 14 людей. Десять із них мають легкі ушкодження, середнього рівня і двоє тяжкі – це дружина і чоловік. Чоловік має близько 90% опіків, він прооперований, дружина прооперована, лікарі контролюють стан їхнього здоров'я, але стан тяжкий. Будемо сподіватися на кращий результат", - розповів Райкович в ефірі національного телемарафону.

Він відзначив, що у місті йде активна фаза ліквідації наслідків, працюють комунальні служби, працюють рятувальні служби, ДСНС, національна поліція, психологи, електрики. Також працюють експерти, які роблять обходи по приватним домоволодінням, по квартирам, фіксують рівень отриманих збитків, роблять заміри.

"Зрозуміло, що людям буде надана максимальна підтримка і завдання стоїть так, щоби до темної пори доби сьогодні вже вікна були закриті плівкою і іншими матеріалами. А з завтрашнього дня, щоби вже почати вставляти нові вікна, щоби людям мінімізувати і моральні втрати, і загальні втрати в руйнуванні. Сьогодні обраховано вже близько 80 квартир і обстежено також вибиті вікна в приміщенні школи, там також працює управління комунальних служб міста, а також капітального будівництва. І все робиться для того, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідок", - підкреслив голова ОВА.

Раніше було відомо про 10 постраждалих в результаті російського удару, з них четверо дітей.