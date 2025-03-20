Інтерфакс-Україна

Події

08:56 20.03.2025

Ворог ударив по Дніпропетровщині, п'ятеро постраждалих - Лисак

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Ворог ударив по Дніпропетровщині, п'ятеро постраждалих - Лисак

Російські окупанти вдарили по Дніпропетровській області, а внаслідок ракетного удару в середу постраждали п'ятеро людей, повідомив глава ОВА Сергій Лисак.

"Ввечері агресор ще раз вдарив по Нікопольщині – Мирівській громаді. Застосував важку артилерію", - написав він у телеграмі.

За словами Лисака, на ранок знову атакував район. Дронами-камікадзе поцілив по Нікополю. Люди вціліли.

"За уточненою інформацією, через учорашній ракетний удар по Кам'янському району поранені 5 людей. 38-річний чоловік лікуватиметься вдома. Ще четверо – госпіталізовані", - зазначив глава ОВА.

 

Теги: #дніпропетровська #обстріли

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