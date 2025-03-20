До 10 зросла кількість постраждалих у Кропивницькому, з них четверо дітей - поліція

До 10 зросла кількість постраждалих у Кропивницькому, з них четверо дітей, повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"Станом на 07:15 відомо, що тілесні ушкодження отримали десятеро жителів, із яких четверо дітей. Всім оперативно надана медична допомога, кількох громадян госпіталізовано", - сказано в повідомленні.

Також у місті пошкоджено приватні будинки у житловому секторі та багатоповерхівки.

На місцях подій працюють поліцейські та рятувальники для надання громадянам необхідної допомоги.

Також, на вулиці Миру біля пошкодженого багатоповерхового будинку розгорнуто мобільний пункт, де продовжують працювати психологи поліції та ДНСН.

Як повідомлялося, Кропивницький пережив наймасованішу атаку ворожих БПЛА, у місті пошкоджені будинки, є поранені, серед яких дитина.