Інтерфакс-Україна

Події

08:02 20.03.2025

До 10 зросла кількість постраждалих у Кропивницькому, з них четверо дітей - поліція

1 хв читати
До 10 зросла кількість постраждалих у Кропивницькому, з них четверо дітей - поліція

До 10 зросла кількість постраждалих у Кропивницькому, з них четверо дітей, повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"Станом на 07:15 відомо, що тілесні ушкодження отримали десятеро жителів, із яких четверо дітей. Всім оперативно надана медична допомога, кількох громадян госпіталізовано", - сказано в повідомленні.

Також у місті пошкоджено приватні будинки у житловому секторі та багатоповерхівки.

На місцях подій працюють поліцейські та рятувальники для надання громадянам необхідної допомоги.

Також, на вулиці Миру біля пошкодженого багатоповерхового будинку розгорнуто мобільний пункт, де продовжують працювати психологи поліції та ДНСН.

Як повідомлялося, Кропивницький пережив наймасованішу атаку ворожих БПЛА, у місті пошкоджені будинки, є поранені, серед яких дитина.

 

Теги: #кропивницький #удар #постраждалі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:14 20.03.2025
Внаслідок масованої ворожої авіаатаки в Купʼянську один загиблий, троє постраждалих

Внаслідок масованої ворожої авіаатаки в Купʼянську один загиблий, троє постраждалих

08:18 20.03.2025
Єрмак показав наслідки російської нічної атаки Кропивницького

Єрмак показав наслідки російської нічної атаки Кропивницького

04:55 20.03.2025
Постраждали 8 людей, зокрема дитина, через масовану ворожу атаку дронів Кропивницького – ДСНС

Постраждали 8 людей, зокрема дитина, через масовану ворожу атаку дронів Кропивницького – ДСНС

03:05 20.03.2025
Кропивницький пережив наймасованішу атаку ворожих БПЛА, серед поранених - дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку ворожих БПЛА, серед поранених - дитина

21:54 19.03.2025
У Комишувасі зруйнований приватний будинок від удару РФ – Федоров

У Комишувасі зруйнований приватний будинок від удару РФ – Федоров

21:47 19.03.2025
Через вечірній ворожий авіаудар по Куп'янську 1 загиблий, 1 постраждала - Харківська ОВА

Через вечірній ворожий авіаудар по Куп'янську 1 загиблий, 1 постраждала - Харківська ОВА

22:17 16.03.2025
В Чернігові завершений розбір завалів на місці удару дрона по 5-поверхівці, постраждала 1 жінка – ДСНС

В Чернігові завершений розбір завалів на місці удару дрона по 5-поверхівці, постраждала 1 жінка – ДСНС

08:26 16.03.2025
Через удар ворожого БпЛА по Ізюму 1 загибла, 3 постраждалих - Синєгубов

Через удар ворожого БпЛА по Ізюму 1 загибла, 3 постраждалих - Синєгубов

21:54 15.03.2025
До 8 зросла кількість постраждалих внаслідок ворожого авіаудару по центру Херсону - Мрочко

До 8 зросла кількість постраждалих внаслідок ворожого авіаудару по центру Херсону - Мрочко

20:38 15.03.2025
До трьох збільшилась кількість постраждалих у Нікополі від удару РФ - поліція

До трьох збільшилась кількість постраждалих у Нікополі від удару РФ - поліція

ВАЖЛИВЕ

Повітряні сили: за ніч збито 75 зі 171 ворожого БпЛА, 63 локаційно втрачені

До України прилетіли додаткові F-16 – Зеленський

Зеленський: Запорізька АЕС не працюватиме під окупацією

Єрмак про нову атаку дронів: РФ має припинити це не на словах

Каллас: затримання громадян Туреччини викликають питання щодо дотримання країною демократичних принципів

ОСТАННЄ

Ворог ударив по Дніпропетровщині, п'ятеро постраждалих - Лисак

Повітряні сили: за ніч збито 75 зі 171 ворожого БпЛА, 63 локаційно втрачені

Уночі на підступах до Києва зафіксували 17 ворожих дронів

Дві людини загинули та чотири постраждали внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини

У Запорізькій області запровадили систему розподілу повітряних тривог

Окупанти за добу втратили 1400 осіб та 91 од. автотехніки - Генштаб

Трамп підпише указ про початок ліквідації міністерства освіти США - ЗМІ

Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області – ОВА

20 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Єврокомісія звинуватила Alphabet у порушенні закону DMA, наказала Apple відкрити свою ОС

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА