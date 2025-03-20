Інтерфакс-Україна

Події

04:50 20.03.2025

Келлог позитивно оцінив розмову Трампа і Зеленського

1 хв читати

Спецпосланець в Україні генерал Кіт Келлог назвав телефонну розмову президентів США Дональда Трампа та України Володимира Зеленського "чудовою".

"Дзвінок був просто чудовим. Це було справді дуже дивно для мене. Ми на 58-му дні, і президент Трамп уже розмовляє з Путіним і Зеленським. Це термін, коли ви фактично ведете переговори з обох сторін, поки ми не досягнемо повного припинення вогню, що веде вас до мирного договору", - сказав він в ефірі телеканалу Fox News.

Келлог знову підкреслив, що війна би не почалася, якби Трамп був президентом. "…І він докладає дуже, дуже багато зусиль, щоб це зробити. І сьогодні був ще один приклад", - зазначив генерал.

За його словами, команди "США та України – ІФ-У) працюють "надзвичайно добре".

Як повідомлялося, 19 березня президенти України Володимир Зеленський і США Дональд Трамп провели розмову, зокрема, обговорили деталі наступних кроків щодо досягненння миру.

Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/114190974188613740

Теги: #келлог #розмова #президенти #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:08 20.03.2025
Єврокомісія звинуватила Alphabet у порушенні закону DMA, наказала Apple відкрити свою ОС

Єврокомісія звинуватила Alphabet у порушенні закону DMA, наказала Apple відкрити свою ОС

06:07 20.03.2025
Єрмак обговорив з представниками G7 розмову Трампа та Зеленського, зустріч у Джідді та гарантії безпеки

Єрмак обговорив з представниками G7 розмову Трампа та Зеленського, зустріч у Джідді та гарантії безпеки

01:27 20.03.2025
Зеленський підтвердив зацікавленість США у Запорізькій АЕС

Зеленський підтвердив зацікавленість США у Запорізькій АЕС

23:27 19.03.2025
Пентагон планує скоротити армійську командування, зокрема в Європі – ЗМІ

Пентагон планує скоротити армійську командування, зокрема в Європі – ЗМІ

22:35 19.03.2025
Конгресмени представили проект резолюції про невизнання російської анексії суверенних територій України, зокрема Криму

Конгресмени представили проект резолюції про невизнання російської анексії суверенних територій України, зокрема Криму

21:14 19.03.2025
Зеленський і Кошта скоординували позиції напередодні засідання Євроради

Зеленський і Кошта скоординували позиції напередодні засідання Євроради

20:06 19.03.2025
Зеленський і Трамп обговорили ситуацію в Курській області, звільнення полонених і повернення українських дітей

Зеленський і Трамп обговорили ситуацію в Курській області, звільнення полонених і повернення українських дітей

19:47 19.03.2025
Зеленський і Трамп обговорили ситуацію на фронті, питання звільнення полонених і повернення викрадених дітей

Зеленський і Трамп обговорили ситуацію на фронті, питання звільнення полонених і повернення викрадених дітей

19:00 19.03.2025
Волц у середу проведе переговори з колегами в України та Росії

Волц у середу проведе переговори з колегами в України та Росії

17:52 19.03.2025
Трамп задоволений годинною розмовою із Зеленським: Ми перебуваємо на правильному шляху

Трамп задоволений годинною розмовою із Зеленським: Ми перебуваємо на правильному шляху

ВАЖЛИВЕ

До України прилетіли додаткові F-16 – Зеленський

Зеленський: Запорізька АЕС не працюватиме під окупацією

Єрмак про нову атаку дронів: РФ має припинити це не на словах

Каллас: затримання громадян Туреччини викликають питання щодо дотримання країною демократичних принципів

Зеленський і Кошта скоординували позиції напередодні засідання Євроради

ОСТАННЄ

Постраждали 8 людей, зокрема дитина, через масовану ворожу атаку дронів Кропивницького – ДСНС

Папі Римському більше не потрібна механічна вентиляція легенів - Ватикан

Кропивницький пережив наймасованішу атаку ворожих БПЛА, серед поранених - дитина

Росіяни обстріляли 10 громад Сумської області - ОВА

Справу стосовно екскерівниці апарату Харківської ОВА та ще трьох осіб, підозрюваних у зловживаннях на гумдопомозі, скеровано до суду - САП

УЗ через обстріли Кіровоградщини направила 5 потягів обхідним маршрутом та затримала №790 Кропивницький-Київ

Зеленський вважає, що припинення вогню та війни можна досягти швидко

Зеленський щодо перемир'я: питання територій буде найскладніше

До України прилетіли додаткові F-16 – Зеленський

Зеленський: Запорізька АЕС не працюватиме під окупацією

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА