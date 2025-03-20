Келлог позитивно оцінив розмову Трампа і Зеленського

Спецпосланець в Україні генерал Кіт Келлог назвав телефонну розмову президентів США Дональда Трампа та України Володимира Зеленського "чудовою".

"Дзвінок був просто чудовим. Це було справді дуже дивно для мене. Ми на 58-му дні, і президент Трамп уже розмовляє з Путіним і Зеленським. Це термін, коли ви фактично ведете переговори з обох сторін, поки ми не досягнемо повного припинення вогню, що веде вас до мирного договору", - сказав він в ефірі телеканалу Fox News.

Келлог знову підкреслив, що війна би не почалася, якби Трамп був президентом. "…І він докладає дуже, дуже багато зусиль, щоб це зробити. І сьогодні був ще один приклад", - зазначив генерал.

За його словами, команди "США та України – ІФ-У) працюють "надзвичайно добре".

Як повідомлялося, 19 березня президенти України Володимир Зеленський і США Дональд Трамп провели розмову, зокрема, обговорили деталі наступних кроків щодо досягненння миру.

Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/114190974188613740