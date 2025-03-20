Зеленський: Запорізька АЕС не працюватиме під окупацією

Фото: https://www.president.gov.ua/

Запорізька АЕС під російською окупацією не працюватиме, але її можливо відновити, хоча наразі немає жодної стадії переговорів про передачу атомної електростанції під контроль України, заявив президент Володимир Зеленський.

"Жодної стадії немає. Якби були переговори, я б вам сказав. Для нас це важливо. Я вважаю, що станція під окупацією працювати не буде. Я вважаю, що станцію можна відновити - факт. Я сказав відверто, що потрібно десь два роки в середньому, може два з половиною. Те, що говорять атомні фахівці", - сказав Зеленський під час Zoom-брифінгу для журналістів.

Він зазначив, що ЗАЕС потрібна для України та для людей, а також для Європи, щоби приєднатися до європейської електромережі. Водночас окупанти створили проблему для її роботи.

"Ми все це можемо зробити. Те, що вони підірвали дамбу, дало серйозний вплив. І технічно максимально зруйнувала цю станцію. Води немає, це великі проблеми. Так вона працювати не буде", - сказав президент.

Він додав, що для того, щоб робота станції була безпечною, українці мають зайти до неї. І не лише тому, що це українська станція та українська земля, а й для безпечної роботи.

"Знаєте, ну це зовсім не правильно. Тому просто віддати станцію комусь, комусь, це кому? А якщо це станція, і ми хочемо, щоб вона працювала, щоб це було безпечно, українці повинні до неї зайти. Не тільки тому, що це наше, і це наша земля, і це наша станція", - заявив Зеленський.

Глава держави також підкреслив, що ніхто не працюватиме, якщо за метр від станції все буде окуповано і будь-якої миті росіяни зможуть їх підірвати. Однак розмова про відновлення станції, що почалася, - це позитивні кроки.

"Просто віддати станцію, а там в метрі від станції все окуповано, або є російська зброя, ніхто так працювати не буде, ніхто не віритиме в це. Тому що це неможливо. Це означає, що завтра вона запрацює, після завтра її росіяни підірвуть. Ну то є, це все не буде". розмов, коли ми хочемо щось відновити, щоб воно почало працювати, я вважаю, що все це позитивні кроки.