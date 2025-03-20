Інтерфакс-Україна

Події

00:38 20.03.2025

Зеленський: Запорізька АЕС не працюватиме під окупацією

2 хв читати
Зеленський: Запорізька АЕС не працюватиме під окупацією
Фото: https://www.president.gov.ua/

Запорізька АЕС під російською окупацією не працюватиме, але її можливо відновити, хоча наразі немає жодної стадії переговорів про передачу атомної електростанції під контроль України, заявив президент Володимир Зеленський.

"Жодної стадії немає. Якби були переговори, я б вам сказав. Для нас це важливо. Я вважаю, що станція під окупацією працювати не буде. Я вважаю, що станцію можна відновити - факт. Я сказав відверто, що потрібно десь два роки в середньому, може два з половиною. Те, що говорять атомні фахівці", - сказав Зеленський під час Zoom-брифінгу для журналістів.

Він зазначив, що ЗАЕС потрібна для України та для людей, а також для Європи, щоби приєднатися до європейської електромережі. Водночас окупанти створили проблему для її роботи.

"Ми все це можемо зробити. Те, що вони підірвали дамбу, дало серйозний вплив. І технічно максимально зруйнувала цю станцію. Води немає, це великі проблеми. Так вона працювати не буде", - сказав президент.

Він додав, що для того, щоб робота станції була безпечною, українці мають зайти до неї. І не лише тому, що це українська станція та українська земля, а й для безпечної роботи.

"Знаєте, ну це зовсім не правильно. Тому просто віддати станцію комусь, комусь, це кому? А якщо це станція, і ми хочемо, щоб вона працювала, щоб це було безпечно, українці повинні до неї зайти. Не тільки тому, що це наше, і це наша земля, і це наша станція", - заявив Зеленський.

Глава держави також підкреслив, що ніхто не працюватиме, якщо за метр від станції все буде окуповано і будь-якої миті росіяни зможуть їх підірвати. Однак розмова про відновлення станції, що почалася, - це позитивні кроки.

"Просто віддати станцію, а там в метрі від станції все окуповано, або є російська зброя, ніхто так працювати не буде, ніхто не віритиме в це. Тому що це неможливо. Це означає, що завтра вона запрацює, після завтра її росіяни підірвуть. Ну то є, це все не буде". розмов, коли ми хочемо щось відновити, щоб воно почало працювати, я вважаю, що все це позитивні кроки.

Теги: #заес #зеленський #окупація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:27 20.03.2025
Зеленський підтвердив зацікавленість США у Запорізькій АЕС

Зеленський підтвердив зацікавленість США у Запорізькій АЕС

01:12 20.03.2025
Зеленський вважає, що припинення вогню та війни можна досягти швидко

Зеленський вважає, що припинення вогню та війни можна досягти швидко

00:53 20.03.2025
Зеленський щодо перемир'я: питання територій буде найскладніше

Зеленський щодо перемир'я: питання територій буде найскладніше

21:14 19.03.2025
Зеленський і Кошта скоординували позиції напередодні засідання Євроради

Зеленський і Кошта скоординували позиції напередодні засідання Євроради

20:52 19.03.2025
Зеленський і Стубб зустрілися з керівниками фінських компаній у галузі ОПК, енергетики та телекомунікацій

Зеленський і Стубб зустрілися з керівниками фінських компаній у галузі ОПК, енергетики та телекомунікацій

20:06 19.03.2025
Зеленський і Трамп обговорили ситуацію в Курській області, звільнення полонених і повернення українських дітей

Зеленський і Трамп обговорили ситуацію в Курській області, звільнення полонених і повернення українських дітей

20:01 19.03.2025
США пропонують Україні розглянути можливість передачі в управління та власність АЕС – Білий дім

США пропонують Україні розглянути можливість передачі в управління та власність АЕС – Білий дім

19:57 19.03.2025
Трамп розгляне прохання України щодо додаткової ППО, зокрема Patriot – Білий дім

Трамп розгляне прохання України щодо додаткової ППО, зокрема Patriot – Білий дім

19:50 19.03.2025
Зеленський і Трамп доручили своїм командам вирішити технічні питання, пов'язані з виконанням та розширенням режиму часткового припинення вогню

Зеленський і Трамп доручили своїм командам вирішити технічні питання, пов'язані з виконанням та розширенням режиму часткового припинення вогню

19:47 19.03.2025
Зеленський і Трамп обговорили ситуацію на фронті, питання звільнення полонених і повернення викрадених дітей

Зеленський і Трамп обговорили ситуацію на фронті, питання звільнення полонених і повернення викрадених дітей

ВАЖЛИВЕ

До України прилетіли додаткові F-16 – Зеленський

Єрмак про нову атаку дронів: РФ має припинити це не на словах

Каллас: затримання громадян Туреччини викликають питання щодо дотримання країною демократичних принципів

Зеленський і Кошта скоординували позиції напередодні засідання Євроради

Ми ще ніколи не були так близько до миру, як сьогодні, – прессекретар Білого дому

ОСТАННЄ

УЗ через обстріли Кіровоградщини направила 5 потягів обхідним маршрутом та затримала №790 Кропивницький-Київ

До України прилетіли додаткові F-16 – Зеленський

"Київстар" оголосив про купівлю 97% Uklon за $155,2 млн

Пентагон планує скоротити армійську командування, зокрема в Європі – ЗМІ

З початку доби відбулося 127 боїв на фронті – Генштаб

Фінляндія братиме активну участь у розвитку системи укриттів цивільного захисту України – Сметанін

Бійці ЗСУ відбили механізований штурм окупантів у Часовому Яру

Конгресмени представили проект резолюції про невизнання російської анексії суверенних територій України, зокрема Криму

Єрмак про нову атаку дронів: РФ має припинити це не на словах

Каллас: затримання громадян Туреччини викликають питання щодо дотримання країною демократичних принципів

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА