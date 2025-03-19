Пентагон планує скоротити армійську командування, зокрема в Європі – ЗМІ

Пентагон розглядає можливість скорочень у вищому ешелоні американської армії, що зокрема передбачає обʼєднання командувань на Європейському контингенті, передає CNN.

Документ, який опинився в розпорядженні CNN, містить плани, які Пентагон обговорює в межах зусиль зі скорочення оборонного бюджету.

З-поміж усього – злиття Європейського і Африканського командувань в єдине командування, що базуватиметься в німецькому Штутгарті, та об'єднання Північного і Південного командувань США в єдине командування AMERICOM.

У документі, який цитує CNN, вказується, що об'єднання командувань може становити певний ризик і створити "збільшений обсяг контролю і операцій для командувача", а закриття командувань матиме "політичні ризики".

Водночас це може заощадити Пентагону близько $330 млн США протягом п'яти років, йдеться в документі.

Інший варіант скорочення витрат – зупинення запланованого розширення американських сил в Японії, що може заощадити близько $1,1 млрд, але також може створити "політичний ризик" для США в Японії і зменшити сферу командування і управління в Тихоокеанському регіоні, передає CNN.

Серед інших пропозицій – скорочення в Об'єднаному комітеті начальників штабів та переведення його персоналу, та ліквідація Об'єднаного центру інформаційних операцій, створеного у 2005 році для допомоги у проведенні інформаційних операцій американської армії.

В останні тижні Пентагон зосередився на скороченні великої кількості цивільних службовців з тим, щоб скоротити загалом 5-8% цивільного персоналу відомства.

Джерело: https://edition.cnn.com/2025/03/19/politics/pentagon-cuts-top-military