Окупанти вбили ще одного херсонського волонтера – Мрочко

Російські окупанти вбили ще одного волонтера у Херсоні, повідомив очільник міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Сьогодні російські терористи вбили ще одного херсонського волонтера. Олександру Івахненку було 25 років", - написав він у телеграмі.

Мрочко зазначив, що під час окупації він доставляв херсонцям гуманітарну допомогу. "За що його затримали і побили рашисти. Після цього Олександру довелося виїхати", - пише він.

За словами Мрочко, волонтер повернувся до Херсона одразу після звільнення міста. Працював кондуктором-контролером і продовжував допомагати херсонцям.

Джерело: https://t.me/roman_mrochko/15806