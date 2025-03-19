Інтерфакс-Україна

Події

21:40 19.03.2025

Окупанти вбили ще одного херсонського волонтера – Мрочко

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Російські окупанти вбили ще одного волонтера у Херсоні, повідомив очільник міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Сьогодні російські терористи вбили ще одного херсонського волонтера. Олександру Івахненку було 25 років", - написав він у телеграмі.

Мрочко зазначив, що під час окупації він доставляв херсонцям гуманітарну допомогу. "За що його затримали і побили рашисти. Після цього Олександру довелося виїхати", - пише він.

За словами Мрочко, волонтер повернувся до Херсона одразу після звільнення міста. Працював кондуктором-контролером і продовжував допомагати херсонцям.

Джерело: https://t.me/roman_mrochko/15806

Теги: #херсонська #волонтер #загибель

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