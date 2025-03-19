Інтерфакс-Україна

Події

20:52 19.03.2025

Зеленський і Стубб зустрілися з керівниками фінських компаній у галузі ОПК, енергетики та телекомунікацій

1 хв читати
Зеленський і Стубб зустрілися з керівниками фінських компаній у галузі ОПК, енергетики та телекомунікацій

У рамках офіційного візиту до Фінляндії президент України Володимир Зеленський та президент Фінляндії Александр Стубб провели зустріч із керівниками фінських компаній у галузях оборонно-промислового комплексу, гірничодобувної промисловості, енергетики й телекомунікацій, повідомляє Офіс президента України.

"Ключова тема зустрічі – розширення співпраці для посилення виробничих можливостей оборонних секторів України та Фінляндії. Зокрема, ішлося про підтримку співробітництва на найвищому рівні", - йдеться у повідомленні на сайті голови Української держави.

Зеленський подякував фінським компаніям за підтримку України під час повномасштабного російського вторгнення та наголосив, що досвід оборонно-промислового комплексу Фінляндії має велике значення для українського виробництва зброї.

Крім того, обговорили обмін досвідом між українськими та фінськими компаніями.

Теги: #стубб #зеленський #компанії

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:45 19.03.2025
Стубб: Нам є чому повчитися на досвіді України

Стубб: Нам є чому повчитися на досвіді України

20:06 19.03.2025
Зеленський і Трамп обговорили ситуацію в Курській області, звільнення полонених і повернення українських дітей

Зеленський і Трамп обговорили ситуацію в Курській області, звільнення полонених і повернення українських дітей

20:01 19.03.2025
США пропонують Україні розглянути можливість передачі в управління та власність АЕС – Білий дім

США пропонують Україні розглянути можливість передачі в управління та власність АЕС – Білий дім

19:57 19.03.2025
Трамп розгляне прохання України щодо додаткової ППО, зокрема Patriot – Білий дім

Трамп розгляне прохання України щодо додаткової ППО, зокрема Patriot – Білий дім

19:50 19.03.2025
Зеленський і Трамп доручили своїм командам вирішити технічні питання, пов'язані з виконанням та розширенням режиму часткового припинення вогню

Зеленський і Трамп доручили своїм командам вирішити технічні питання, пов'язані з виконанням та розширенням режиму часткового припинення вогню

19:47 19.03.2025
Зеленський і Трамп обговорили ситуацію на фронті, питання звільнення полонених і повернення викрадених дітей

Зеленський і Трамп обговорили ситуацію на фронті, питання звільнення полонених і повернення викрадених дітей

19:03 19.03.2025
Зеленський у розмові з Трампом погодився припинити атаки на російські енергетичні об'єкти – ЗМІ

Зеленський у розмові з Трампом погодився припинити атаки на російські енергетичні об'єкти – ЗМІ

17:52 19.03.2025
Трамп задоволений годинною розмовою із Зеленським: Ми перебуваємо на правильному шляху

Трамп задоволений годинною розмовою із Зеленським: Ми перебуваємо на правильному шляху

17:49 19.03.2025
Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Фінляндії оборонну й економічну підтримку

Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Фінляндії оборонну й економічну підтримку

17:31 19.03.2025
Зеленський розповів парламентаріям Фінляндії про кроки для справедливого завершення війни

Зеленський розповів парламентаріям Фінляндії про кроки для справедливого завершення війни

ВАЖЛИВЕ

Ми ще ніколи не були так близько до миру, як сьогодні, – прессекретар Білого дому

США пропонують Україні розглянути можливість передачі в управління та власність АЕС – Білий дім

Трамп розгляне прохання України щодо додаткової ППО, зокрема Patriot – Білий дім

Зеленський і Трамп доручили своїм командам вирішити технічні питання, пов'язані з виконанням та розширенням режиму часткового припинення вогню

Зеленський і Трамп обговорили ситуацію на фронті, питання звільнення полонених і повернення викрадених дітей

ОСТАННЄ

У Львові затриманий покінчив життя самогубством у камері тимчасового тримання

У Повітряних силах ЗСУ спростували збиття росіянами українського F-16

Білий дім: США продовжують надавати Україні розвіддані

Двох чоловіків поранено внаслідок ворожого обстрілу Запоріжжя

Ми ще ніколи не були так близько до миру, як сьогодні, – прессекретар Білого дому

Делегація Ради та гендиректор директорату ЄК з політики сусідства обговорили виконання програми Ukraine Facilities

Зеленський: Українська та американська команди готові зустрітися в Саудівській Аравії найближчими днями для продовження переговорів

"Укрнафта" відкрила нові кабінети підтримки ветеранів у Чернігові та Ніжині

Рішення щодо продовження мандату Незалежної комісії ООН з розслідування порушень в Україні, вірогідно, буде прийнято на початку квітня

Волц у середу проведе переговори з колегами в України та Росії

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА