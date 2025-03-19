Зеленський і Стубб зустрілися з керівниками фінських компаній у галузі ОПК, енергетики та телекомунікацій

У рамках офіційного візиту до Фінляндії президент України Володимир Зеленський та президент Фінляндії Александр Стубб провели зустріч із керівниками фінських компаній у галузях оборонно-промислового комплексу, гірничодобувної промисловості, енергетики й телекомунікацій, повідомляє Офіс президента України.

"Ключова тема зустрічі – розширення співпраці для посилення виробничих можливостей оборонних секторів України та Фінляндії. Зокрема, ішлося про підтримку співробітництва на найвищому рівні", - йдеться у повідомленні на сайті голови Української держави.

Зеленський подякував фінським компаніям за підтримку України під час повномасштабного російського вторгнення та наголосив, що досвід оборонно-промислового комплексу Фінляндії має велике значення для українського виробництва зброї.

Крім того, обговорили обмін досвідом між українськими та фінськими компаніями.