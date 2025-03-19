Трамп розгляне прохання України щодо додаткової ППО, зокрема Patriot – Білий дім

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом попросив надати додаткові системи протиповітряної оборони для захисту цивільного населення, повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт під час пресбріфінгу у середу.

"Президент Зеленський попросив надати додаткові системи протиповітряної оборони для захисту цивільного населення, зокрема ракетні комплекси Patriot, і президент Трамп погодився працювати з ним над пошуком того, що є доступним, зокрема в Європі", - сказала вона.