Інтерфакс-Україна

Події

17:58 19.03.2025

РФ вдарила по залізничній інфраструктурі Дніпропетровщини балістичною ракетою, поранено четверо залізничників

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Росія завдала повторний удар по залізничній інфраструктурі Дніпропетровщини, вдаривши за попередньою інформацією балістичною ракетою. Поранення дістали четверо залізничників, повідомила пресслужба АТ "Укрзалізниця" (УЗ).

"Друга лише за сьогодні ворожа атака по залізничній інфраструктурі Дніпропетровщини. Поранено чотирьох залізничників, з них двоє – у тяжкому стані. Їм надається медична допомога. Попередньо удар завдано балістичною ракетою", - ідеться в повідомленні УЗ в Телеграм в середу.

Залізничники доклали всіх зусиль, щоб ворожі удари не вплинули на рух пасажирських поїздів, сказано в повідомленні.

Теги: #дніпропетровщина #укрзалізниця #ракетний_удар

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