Сили безпілотних систем перехоплюють "Шахеди" за допомогою новітнього засобу

Оператори підрозділу "Darknode" 412-го полку "NEMESIS" Сил безпілотних систем вже знищили понад 10 ворожих ударних БПЛА Shahed-136/131 за допомогою новітнього засобу.

"Виріб коштує близько $5000. Тоді як вартість дронів-камікадзе противника складає понад $150 000", - відзначається у повідомленні командування СБС в телеграм-каналі.

Про діяльність та результати роботи в даному напрямку буде повідомлено в подальших офіційних новинах.

"Сили безпілотних систем продовжують впроваджувати інноваційні рішення, що підвищують ефективність Сил оборони України задля збереження життя українців", - підкреслили в СБС.