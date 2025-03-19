Зеленський розповів парламентаріям Фінляндії про кроки для справедливого завершення війни

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Під час робочого візиту до Фінляндії президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спікером парламенту Фінляндії Юссі Халла-Ахо, лідерами політичних груп і главами парламентських комітетів.

"Сьогодні під час зустрічі зі спікером парламенту Фінляндії Юссі Халла-Ахо, лідерами політичних груп і главами парламентських комітетів розповів про кроки для справедливого завершення війни. Наша держава спільно з партнерами працює над планом досягнення миру та надійними гарантіями безпеки для України", - написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.

Окремо сторони обговорили підтримку України на шляху до членства в ЄС і НАТО.

"Раді бути в колі друзів, і дякую парламенту й усім політичним групам за одностайну підтримку України та наших людей. Вдячні за те, що голос фінських парламентарів щодо підтримки України у європейських інституціях і на міжнародній арені проукраїнський і звучить гучно", - додав президент.