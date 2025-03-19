МЗС вітає доповідь комісії ООН з розслідування порушень в Україні і вважає, що зібрана доказова база має стати основою для справ у міжнародних судах

Міністерство закордонних справ України вітає останню доповідь Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні, що вкотре задокументувала додаткові грубі порушення прав людини і міжнародного гуманітарного права та докази злочинів, які систематично скоює Росія в ході її збройної агресії проти України.

"РФ продовжує катувати цивільних і військовополонених, утримувати заручників у нелюдських умовах, використовувати сексуальне насильство як метод тортур, зокрема до затриманих чоловіків. Доповідь містить кричущі факти численних страт військовополонених та впровадження російським командуванням політики "не брати в полон", що є прямим та цинічним порушенням Женевських конвенцій", - сказано в коментарі на сайті відомства.

В МЗС наголосили, що Комісія прямо вказує: масові й систематичні катування та насильницькі зникнення є не просто воєнними злочинами, а елементами спланованої державної політики Росії, яка діє з почуттям повної безкарності. Такі дії Комісія кваліфікує їх як злочини проти людяності, що тягне за собою найвищий рівень міжнародної відповідальності.

"Висновки Комісії вкотре підкреслюють нагальну потребу в продовженні подальшого міжнародного розслідування всіх злочинів РФ, притягненні винних до відповідальності, створенні спеціального трибуналу щодо злочину агресії та посиленні санкційного тиску. Впевнені, що зібрана Комісією доказова база має стати основою для справ у міжнародних судах, включно з Міжнародним кримінальним судом", - наголосили в МЗС.

В коментарі підкреслюється, що РФ продовжує свідомо й систематично порушувати міжнародне право, і з "метою приховування своїх ганебних злочинів, Росія демонстративно ігнорує їхні запити щодо надання інформації про зниклих безвісти, незаконно утримуваних цивільних осіб та депортованих дітей".

Україна закликає міжнародне співтовариство продовжити системний тиск на державу-агресора з метою припинення злочинів проти людяності та воєнних злочинів, вимагати допуску міжнародних моніторингових механізмів та гуманітарних місій до місць утримання українських військовополонених і незаконно утримуваних цивільних осіб, забезпечити обмін військовополонених та повернути викрадених дітей.

"Злочини Росії не мають строку давності. Україна та світ спільними зусиллями мають довести – безкарності не буде", - заявили у відомстві.

Раніше в середу члени Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування щодо України представили свою нову доповідь, де зазначається, що за час повномасштабного вторгнення в Україну російська влада вчинила злочини проти людяності у вигляді насильницьких зникнень, які є широко поширеними та систематичними.