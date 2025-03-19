Телефонна розмова між Зеленським і Трампом може відбутись сьогодні о 16:00 за київським часом

Президент США Дональд Трамп проведе телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським у середу о 10:00 за східним часом (16:00 за київським).

Як пише Reuters, це підтвердив офіційний представник Білого дому.

Раніше у середу президент України Володимир Зеленський заявив, що він і президент США Дональд Трамп у середу проведуть розмову, зокрема, обговорять деталі наступних кроків щодо досягнення миру.