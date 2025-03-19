Зеленський сьогодні проведе розмову з Трампом

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/13559

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп у середу проведуть розмову, зокрема, обговорять деталі наступних кроків щодо досягнення миру.

"Сьогодні в мене буде контакт з президентом Трампом. Ми сьогодні з ним будемо обговорювати деталі. Я думаю, деталі наступних кроків. У нас вже дійсно була дуже хороша зустріч наших команд. Я вважаю, що все правильно йшло… І я думаю, що почую від нього деталі його розмови (з Путіним – ІФ-У) сьогодні", - сказав Зеленський на пресконференції у Президентському палаці в Гельсінкі.

За словами президента, про деталі розмови Трампа з Путіним він зможе розповісти після його розмови з президентом США.