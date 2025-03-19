Велика Британія зняла санкції з російського бізнесмена Фархада Ахмедова, йдеться в документі, опублікованому на сайті уряду країни.

Обмеження проти Ахмедова було запроваджено у квітні 2022 року, коли Велика Британія здійснила масштабне оновлення російського сегмента санкційного списку у відповідь на воєнні події в Україні.

Тоді ж санкції проти Ахмедова ввів і Євросоюз, але ще 2023 року зняв їх.

У Росії Ахмедов здобув популярність як співвласник газовидобувної компанії "Нортгаз" (продав свою частку ще 2012 року). У рейтингу Forbes 2024 року його статки оцінювали в $1,6 млрд.