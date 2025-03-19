Інтерфакс-Україна

Події

14:56 19.03.2025

Зеленський і Стубб обговорили питання двосторонньої співпраці

1 хв читати
Зеленський і Стубб обговорили питання двосторонньої співпраці
Фото: https://www.president.gov.ua/news/all

У рамках робочого візиту до Фінляндії президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Фінляндії Александром Стуббом ключові питання двосторонньої та багатосторонньої співпраці.

"Звісно, фокус на оборонній підтримці та інвестиціях у нашу промисловість. Українська позиція незмінна, ми готові до взаємовигідного спільного виробництва з усіма партнерами, хто справді допомагає", - написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.

Окрім того, сторони обговорили гарантії безпеки та потенційний внесок Фінляндії, майбутню безпекову архітектуру Європи, європейську та євроатлантичну інтеграцію України.

Окрім того, Зеленський розповів про російську дезінформацію щодо ситуації на Курському напрямку.

"Оточення там немає, і наші хлопці виконують завдання, як це потрібно для України", - наголосив він.

Президент подякував Фінляндії за гостинність, а також за підтримку України та її людей.

Теги: #стубб #візит #зеленський #фінляндія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:18 19.03.2025
175 українських захисників звільнено з російського полону, ще 22 повертаються додому поза обмінами - Зеленський

175 українських захисників звільнено з російського полону, ще 22 повертаються додому поза обмінами - Зеленський

16:09 19.03.2025
Угорщина викреслює людей із санкційного списку в Європі – Зеленський

Угорщина викреслює людей із санкційного списку в Європі – Зеленський

15:52 19.03.2025
Зеленський сподівається сьогодні погодити з Трампом дату перемовин технічних команд

Зеленський сподівається сьогодні погодити з Трампом дату перемовин технічних команд

15:50 19.03.2025
Телефонна розмова між Зеленським і Трампом може відбутись сьогодні о 16:00 за київським часом

Телефонна розмова між Зеленським і Трампом може відбутись сьогодні о 16:00 за київським часом

12:57 19.03.2025
Президент Фінляндії: Зараз ми перед вибором між двома різними світами - Ялта або Гельсінкі

Президент Фінляндії: Зараз ми перед вибором між двома різними світами - Ялта або Гельсінкі

12:48 19.03.2025
Президент Фінляндії переконаний, що Європа повинна мати переговорну команду щодо миру в Україні

Президент Фінляндії переконаний, що Європа повинна мати переговорну команду щодо миру в Україні

12:45 19.03.2025
Президент Фінляндії: Лише Україна визначає свої “червоні лінії”, наша основна позиція - українці повинні мати право обирати власне майбутнє

Президент Фінляндії: Лише Україна визначає свої “червоні лінії”, наша основна позиція - українці повинні мати право обирати власне майбутнє

12:31 19.03.2025
На наступній зустрічі в Саудівській Аравії на технічному рівні будуть військові та енергетики – Зеленський

На наступній зустрічі в Саудівській Аравії на технічному рівні будуть військові та енергетики – Зеленський

12:28 19.03.2025
Історичний досвід показує, що якщо показати слабкість Росії, вона цим скористається - президент Фінляндії

Історичний досвід показує, що якщо показати слабкість Росії, вона цим скористається - президент Фінляндії

12:26 19.03.2025
Україна не піде на визнання окупованих територій російськими - Зеленський

Україна не піде на визнання окупованих територій російськими - Зеленський

ВАЖЛИВЕ

175 українських захисників звільнено з російського полону, ще 22 повертаються додому поза обмінами - Зеленський

Угорщина викреслює людей із санкційного списку в Європі – Зеленський

Зеленський сподівається сьогодні погодити з Трампом дату перемовин технічних команд

В Україну з Іспанії екстрадовано забудовника Войцеховського, який ошукав інвесторів 42 новобудов Києва

Насильницькі зникнення в Україні, вчинені російською владою, є злочинами проти людяності – Незалежна комісія ООН

ОСТАННЄ

Через ворожий авіаудар по Куп'янську поранено пенсіонерку - Харківська ОВА

Двоє людей загинули у Херсонській міській громаді внаслідок російських обстрілів - влада

Ексзаступника міністра агрополітики Топчія підозрюють у завданні державі майже 30 млн грн збитків – САП

В Україну повернулася дівчина, яка понад 10 років прожила під окупацією

Демченко: на кордоні Сумщини з РФ значного угрупування ворога немає, це малі групи, які Сили оборони відбивають

В Україну з Іспанії екстрадовано забудовника Войцеховського, який ошукав інвесторів 42 новобудов Києва

Німеччина виділить додаткові EUR3 млрд військової допомоги Україні - ЗМІ

Велика Британія зняла санкції з російського бізнесмена Фархада Ахмедова

Раді рекомендують прийняти в цілому законопроєкт щодо удосконалення заходів безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві

Вісім країн долучилися до санкцій Євросоюзу щодо Білорусі

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА