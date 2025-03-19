Зеленський і Стубб обговорили питання двосторонньої співпраці

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У рамках робочого візиту до Фінляндії президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Фінляндії Александром Стуббом ключові питання двосторонньої та багатосторонньої співпраці.

"Звісно, фокус на оборонній підтримці та інвестиціях у нашу промисловість. Українська позиція незмінна, ми готові до взаємовигідного спільного виробництва з усіма партнерами, хто справді допомагає", - написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.

Окрім того, сторони обговорили гарантії безпеки та потенційний внесок Фінляндії, майбутню безпекову архітектуру Європи, європейську та євроатлантичну інтеграцію України.

Окрім того, Зеленський розповів про російську дезінформацію щодо ситуації на Курському напрямку.

"Оточення там немає, і наші хлопці виконують завдання, як це потрібно для України", - наголосив він.

Президент подякував Фінляндії за гостинність, а також за підтримку України та її людей.