Інтерфакс-Україна

Події

14:23 19.03.2025

Швейцарія збільшила фінансування програми підтримки відбудови України вдвічі та продовжила термін подачі заявок

2 хв читати
Швейцарія збільшила фінансування програми підтримки відбудови України вдвічі та продовжила термін подачі заявок
Фото: pexels/ Nanda Gopal Lakshman

Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань (SECO) збільшив загальний обсяг фінансування конкурсу заявок для швейцарських компаній в Україні вдвічі - до CHF100 млн (майже $1,14 млн) та продовжив термін подачі заявок до 31 березня 2025 року, повідомляється на сайті Міністерства економіки України у середу.

"Ми отримали так багато заявок і побачили такий активний інтерес бізнесу Швейцарії, що партнери ухвалили рішення розширити програму. Додаткові CHF50 млн будуть спрямовані на проєкти відбудови України у співпраці зі швейцарськими компаніями. Я щиро вдячна партнерам за це рішення, яке сприятиме економічному відновленню", - наводяться в повідомленні слова першої віцепрем'єрки - міністерки економіки Юлії Свириденко.

За її словами, програма сфокусована на реалізації проєктів у сферах захисту цивільного населення, відбудові інфраструктури та комунальної сфери, а також модернізації державних послуг.

Зазначається, що конкурс адресований швейцарським компаніям, які мають юридичну особу в Україні та можуть зробити значний внесок у відбудову та створення додаткової цінності для української економіки.

У відомстві додали, що оновлення умов конкурсу не потребує повторної подачі заявок. Однак ті, хто вже подали документи, мають можливість внести зміни до своїх пропозицій.

В Мінекономіки зауважили, що конкурс є початком реалізації ініціативи Швейцарії з підтримки України на 2025-2028 роки із загальним бюджетом CHF1,5 млрд ($1,7 млрд). Це своєю чергою перший етап довгострокової 12-річної підтримки, загальний обсяг якої становитиме CHF5 млрд (майже $5,7 млрд).

Згідно з інформацією на сайті міністерства, швейцарсько-українська співпраця має довгу історію, яка значно активізувалась після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Про свою готовність щодо довгострокової підтримки України швейцарський уряд заявив ще у квітні 2024 року, анонсувавши виділення CHF5 млрд наступних 12 років.

У січні 2025 року під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі був підписаний Меморандум між Україною та Швейцарією щодо виділення перших CHF50 млн для швейцарських компаній на реалізацію проєктів в Україні.

Теги: #фінансування #швейцарія #відновлення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:04 18.03.2025
МОЗ шукає механізми забезпечення безперервного лікування ВІЛ в умовах припинення фінансування USAID

МОЗ шукає механізми забезпечення безперервного лікування ВІЛ в умовах припинення фінансування USAID

15:43 18.03.2025
Китай готовий продовжувати допомогу Україні, в тому числі у післявоєнному відновленні

Китай готовий продовжувати допомогу Україні, в тому числі у післявоєнному відновленні

08:14 18.03.2025
Під Запоріжжям відновлюють електропостачання після ворожих обстрілів

Під Запоріжжям відновлюють електропостачання після ворожих обстрілів

09:42 17.03.2025
Фінансування архівної сфери недостатнє для модернізації, розвитку і побудови сховищ - заступниця міністра юстиції Васильчук

Фінансування архівної сфери недостатнє для модернізації, розвитку і побудови сховищ - заступниця міністра юстиції Васильчук

11:12 16.03.2025
Білий дім припинив фінансування "Радіо Свобода"

Білий дім припинив фінансування "Радіо Свобода"

08:24 16.03.2025
Рубіо і Лавров домовились щодо продовження роботи над відновленням зв’язків між США та Росією

Рубіо і Лавров домовились щодо продовження роботи над відновленням зв’язків між США та Росією

09:14 15.03.2025
Шість станцій наземної частини "червоної гілки" Київського метро поновили роботу

Шість станцій наземної частини "червоної гілки" Київського метро поновили роботу

16:09 13.03.2025
"Рівнеазот" відновив роботу після вимушеної перерви через нестабільне електропостачання

"Рівнеазот" відновив роботу після вимушеної перерви через нестабільне електропостачання

15:04 13.03.2025
Швеція виділить $138 млн на відновлення України

Швеція виділить $138 млн на відновлення України

11:38 12.03.2025
Україна продемонструвала готовність до відновлення миру - Корнієнко

Україна продемонструвала готовність до відновлення миру - Корнієнко

ВАЖЛИВЕ

175 українських захисників звільнено з російського полону, ще 22 повертаються додому поза обмінами - Зеленський

Угорщина викреслює людей із санкційного списку в Європі – Зеленський

Зеленський сподівається сьогодні погодити з Трампом дату перемовин технічних команд

В Україну з Іспанії екстрадовано забудовника Войцеховського, який ошукав інвесторів 42 новобудов Києва

Насильницькі зникнення в Україні, вчинені російською владою, є злочинами проти людяності – Незалежна комісія ООН

ОСТАННЄ

175 українських захисників звільнено з російського полону, ще 22 повертаються додому поза обмінами - Зеленський

Через ворожий авіаудар по Куп'янську поранено пенсіонерку - Харківська ОВА

Угорщина викреслює людей із санкційного списку в Європі – Зеленський

Зеленський сподівається сьогодні погодити з Трампом дату перемовин технічних команд

Телефонна розмова між Зеленським і Трампом може відбутись сьогодні о 16:00 за київським часом

Двоє людей загинули у Херсонській міській громаді внаслідок російських обстрілів - влада

Ексзаступника міністра агрополітики Топчія підозрюють у завданні державі майже 30 млн грн збитків – САП

В Україну повернулася дівчина, яка понад 10 років прожила під окупацією

Демченко: на кордоні Сумщини з РФ значного угрупування ворога немає, це малі групи, які Сили оборони відбивають

В Україну з Іспанії екстрадовано забудовника Войцеховського, який ошукав інвесторів 42 новобудов Києва

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА