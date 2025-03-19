Інтерфакс-Україна

Події

12:51 19.03.2025

Міністр оборони Німеччини вважає неприйнятними вимоги Путіна припинити військову допомогу Україні - ЗМІ

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Міністр оборони Німеччини вважає неприйнятними вимоги Путіна припинити військову допомогу Україні - ЗМІ

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Путін "грає в ігри" з перемир’ям в України на тлі того, як армія РФ атакувала дронами українські міста після розмови Путіна з президентом США Дональдом Трампом. Таку заяву Пісторіуса наводить AFP, повідомляє "Європейська правда".

Він вказав, що після розмови Трампа з Путіним атаки РФ на українські міста "анітрохи не послабли". "Путін грає в ігри", – зазначив німецький міністр.

За його словами, американський президент "несе відповідальність за одну з найбільших націй світу". "І я абсолютно переконаний, що настане час, коли йому доведеться реагувати", – додав Пісторіус.

Міністр також назвав "неприйнятним" наполягання Кремля на тому, що "ключовою умовою" миру є повне припинення західної військової та розвідувальної підтримки української армії.

"Це дуже прозоро", – сказав Пісторіус, додавши, що Путін має на меті перешкодити прихильникам Києва "надалі підтримувати Україну і дати їй можливість реально захистити себе, якщо відбудеться ще одна атака, під час або після припинення вогню".

Як відомо, під час розмови Володимир Путін укотре відкинув пропозицію США про 30-денне повне припинення вогню, на яку раніше погодилась Україна. Натомість він підтримав обіцянку сторін на 30 днів "утриматись" від атак на енергетичні обʼєкти.

Теги: #пісторіус #перемиря

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