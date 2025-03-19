Президент Фінляндії: Сподіваюся, незабаром ми будемо разом з Україною в ЄС і НАТО

Президент Фінляндської Республіки Александр Стубб сподівається, що незабаром Україна буде у ЄС та НАТО.

“Україна є частиною Європи. Я підкреслюю це. Україна - європейська. Я сподіваюся, що незабаром ми також зможемо бути разом в ЄС і в НАТО”, - сказав він на спільній з українським колегою Володимиром Зеленським пресконференції у Президентському палаці в Гельсінкі.

Стубб наголосив, що співпраця між Фінляндією та Україною базується на рівноправному партнерстві, і Гельсінкі “є чому повчитися” в України.

“Українські збройні сили є найсильнішими і найсучаснішими в Європі. Українське суспільство є згуртованим. Українці продемонстрували неабияку стійкість. Фінською мовою ми називаємо це sisu. Громадяни Фінляндії приватно пожертвували понад 100 мільйонів євро на підтримку українців. Фінська оборонна і технологічна промисловість підтримала Україну в захисті незалежності”, - зазначив фінський лідер.

Він запевнив, що Фінляндія продовжуватиме “свою рішучу підтримку” України.

“Володимире, ми в цьому разом. Ми, фіни, розуміємо, через що ви проходите. Ми будемо стояти поруч з вами стільки, скільки буде потрібно.”, - сказав Стубб.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський та перша леді України Олена Зеленська у середу, 19 березня 2025 року, перебувають у Фінляндії з офіційним візитом.

На сайті фінського президента зазначається, що офіційні переговори, що відбудуться в Президентському палаці, будуть зосереджені на підтримці Фінляндією України та кроках щодо припинення агресивної війни Росії. Крім президентів, в дискусіях візьмуть участь, зокрема, міністр фінансів Рійкка Пурра, міністр оборони Антті Хаккянен і міністр закордонних справ Еліна Валтонен. На завершення переговорів президенти проведуть спільну пресконференцію

У програмі президента Зеленського також зустрічі зі спікером парламенту Юссі Халла-Ахо та прем'єр-міністром Петтері Орпо.

У другій половині дня президент Стубб і президент Зеленський із дружинами зустрінуться зі студентами Гельсінського університету, а президенти візьмуть участь у дискусійній сесії.

Президент Стубб і президент Зеленський востаннє зустрічалися в Лондоні 2 березня.