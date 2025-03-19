Інтерфакс-Україна

Події

09:23 19.03.2025

Внаслідок ворожої атаки БПЛА в Бучанському районі на Київщині зазнали поранень двоє цивільних

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Внаслідок ворожої дронової атаки минулої ночі у Бучанському районі Київської області зазнали поранень двоє цивільних, пошкоджені житлові будинки та автомобілі, повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Київській області.

"19 березня ворог здійснив обстріл території Київської області. Пошкодження зазнали житлові будинки, автомобілі (…) У Бучанському районі пошкоджено 20 двоповерхових будинків, 15 приватних будинків та 19 автомобілів. Також руйнувань зазнали дві будівлі та літня тераса одного із закладів. Внаслідок атаки постраждали 54-річний чоловік та 43-річна жінка. Обох доставлено до медичного закладу для надання необхідної допомоги", - йдеться у повідомленні на сайті поліції у середу.

Повідомляється, що у Бориспільському районі пошкоджено будинок.

Станом на 08:30 в області зафіксовано декілька загорянь трав’яного настилу – в Обухівському, Бориспільському, Фастівському та Бучанському районах. Усі осередки займання ліквідували рятувальники.

Теги: #атака_бпла_рф #київська_область

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