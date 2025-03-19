Інтерфакс-Україна

Події

08:25 19.03.2025

Захисники України в ніч на 19 березня знищили 72 зі 145 задіяних ворогом дронів

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Захисники України в ніч на 19 березня знищили 72 зі 145 задіяних ворогом дронів
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Ворог атакував у ніч на 19 березня двома балістичними ракетами Іскандер-М, чотирма зенітними керованими ракетами С-300 та 145-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Орел, Шаталово, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, повідомили Повітряні Сили ЗСУ у Телеграм.

“ Станом на 08.00 підтверджено збиття 72 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях. 56 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)”, - інформують ПС ЗСУ.

 

 

Теги: #збиття #бпла_рф

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