Інтерфакс-Україна

Події

07:37 19.03.2025

Детальний план припинення вогню обговорять в неділю, 23 березня

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Детальний план припинення вогню обговорять в неділю, 23 березня

Спецпосланець Трампа Стів Віткофф оголосив, що деталі припинення вогню між Україною та РФ опрацьовуватимуть у Джидді (Саудівська Аравія) в неділю. Про це він повідомив в ефірі каналу Fox News у вівторок.

"Звичайно, ми маємо опрацювати деякі деталі, але це почнеться в неділю в Джидді і після цього ми перейдемо до повного припинення вогню, і у нас сьогодні була дуже хороша розмова про складові для досягнення цього, так що в цілому дійсно позитивні результати", - заявив Віткофф.

Він додав, що проєкт домовленості припинення вогню охоплює удари по інфраструктурі загалом, а не тільки по енергетичних об'єктах.

Віткофф підкреслив, що США очікують, що Україна підтримає домовленості, які були досягнуті під час переговорів Трампа і Путіна.

Наразі невідомо, чи буде присутня Україна на цих переговорах.

 

 

Теги: #україна #переговори #віткофф #сша #рф

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