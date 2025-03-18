Навіть часткове припинення вогню буде позитивним результатом і наблизить Україну до закінчення війни – Зеленський

Будь-яке часткове припинення вогню наблизить Україну до закінчення війни і тому буде позитивним результатом, відзначає президент України Володимир Зеленський.

"Я вважаю, що якщо навіть буде часткове припинення вогню, і безумовне часткове припинення вогню, я вважаю, що це результат позитивний. Це в будь-якому випадку наближає нас до того річного закінчення війни, чи якісь кроки, які в будь-якому випадку це в бік миру, а не в бік іще ускладнення військових, бойових ситуацій на фронті ", - сказав Зеленський журналістам під час відеоспілкування у вівторок.

Він заявив, що скептичний до заяв російської сторони. "Це не значить, що ми не хочемо припинення вогню, ми відносимося зі скептичністю з точки зору довіри до росіян - довіри до Путіна немає. Тому я і кажу, треба зрозуміти, як технічно це буде відбуватися, щоб це не залежало тільки від їх бажань", - сказав президент України.

Зеленський відзначив, що після розмови з президентом США Дональдом Трампом Володимир Путін одразу сказав, дав наказ про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі України, але вже після цього Україна зазнала атаки з боку РФ. "Це, в принципі, і відповідь на те, що відбувається. Росія, наскільки мені відомо, одразу під час розмови з президентом Трампом сказали, що вони дають наказ про припинення ударів по енергетиці або далекобійною зброєю, шахедами в тому числі. Але зараз в Україні є тривога, тобто поки що це не працює", - сказав він.

За словами президента, йому зрозумілі кроки Путіна і швидко він досягнути припинення вогню "не дасть". "Далі він буде нам застосовувати чи інші кроки, перепони, умовно їх назвем. Президент Трамп і американські колеги, вони зараз говорили з росіянами про можливе припинення вогню щодо енергетичної інфраструктури. Я думаю, що ось такими кроками, напевно, воно може працювати вперед. Що стосується волі політичної Путіна, так тривога (оголошена в Україні – ІФ-У) - відповідь вам", - додав Зеленський.

Він відзначив, що зустріч між українською та американською делегаціями у Джидді відбулася 11 березня і з тих пір Україна багато разів піддавалася ударам з боку РФ, що вказує не небажання російської сторони завершувати війну. "В принципі, якщо ти хочеш закінчення війни і не хочеш, щоб вона почалась знову, і Путін так все показує, що він не хоче, він боїться, що українці будуть зривати, але є жорстка статистика. Тобто з 11 березня, якщо ти не хочеш продовження війни, напевно цифри будуть інші, а цифри наступні: КАБів 1342, ракет 8, Шахедів 580, Ланцетів 44, інших ударів 250. Не на полі бою - ми говоримо про все, про цивільну інфраструктуру, передусім, коли ми говоримо про шахеди і ракети тощо. Тобто це відповідь", - сказав Зеленський.

Пізніше він написав в Телеграм: "Україна готова до необхідних кроків, але зараз готовність повинна продемонструвати саме Росія, бо саме Росія затягує війну й доводить, що війна потрібна тільки Москві".

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/13602