Інтерфакс-Україна

Події

22:26 18.03.2025

Одна людина загинула і четверо постраждалих внаслідок атаки російського дрона у Харківській області - Синєгубов

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За оновленими даними, одна людина загинула і четверо постраждали внаслідок удару ворожого FPV-дрона на трасі Купʼянськ-Кіндрашівка,повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Загинула 45-річна жінка. Ще четверо людей отримали поранення: троє чоловіків та одна жінка. Усі постраждалі - працівники цивільного комунального підприємства у Куп’янській міській громаді",-написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він також зазначив,що дрон влучив біля автомобілю ВАЗ, а не в саму автівку, як повідомлялося раніше.

Джерело: https://t.me/synegubov/13497

Теги: #дрон #атака #жертви #харківська

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