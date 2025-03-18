Італія та Іспанія не готові підтримати план ЄС щодо збільшення військової допомоги Україні

Італія та Іспанія чітко заявили, що не готові підтримати пропозицію Європейського Союзу що до виділення біля EUR 40 млрд на військову допомогу Україні цього року, причому кожна країна зробить свій внесок відповідно до розміру своєї економіки, повідомляє у вівторок агентство Reuters.

Після зустрічі в понеділок міністрів закордонних справ 27 країн ЄС у Брюсселі Каллас заявила, що її пропозиція має "широку політичну підтримку", і зараз обговорення переходить до деталей.

За словами дипломатів, пропозиція має визначену підтримку з боку країн Північної та Східної Європи. Але деякі південноєвропейські столиці були більш стриманими, що відображає поділ між тими, хто географічно ближче до Росії, які надали більше допомоги Україні, і тими, хто далі, які надали менше, у відсотковому відношенні до їхніх економік.

Згідно з даними аналітичного центру Kiel Institute for the World Economy, Естонія, Данія та Литва лідирують у цій сфері в Європі, виділивши понад 2% свого ВВП на допомогу Києву в період з січня 2022 року по грудень 2024 року. В той же час Італія, Словенія, Іспанія, Португалія, Греція та Кіпр є одними з тих, хто виділив найменше, виділивши менше 0,5% від свого ВВП.

Виступаючи перед зустріччю, міністри Італії та Іспанії – третьої та четвертої найбільших економік ЄС - заявили, що ще занадто рано займати остаточну позицію щодо цієї пропозиції.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що пропозицію потрібно буде детально обговорити в світлі майбутніх подій. "Ми чекаємо на телефонну розмову Трампа і Путіна, щоб побачити, чи будуть якісь кроки вперед для досягнення припинення вогню", - сказав він, додавши, що Італія також повинна знайти гроші для збільшення власних витрат на оборону. "Є багато витрат, які потрібно вирішити", - додав він.

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес сказав: "Ми побачимо, як відбуватимуться дебати, але наразі немає жодного рішення з цього питання".

Альбарес повідомив, що Іспанія вже взяла на себе зобов'язання надати Україні 1 мільярд євро військової допомоги цього року. За його словами, Мадриду не довелося "чекати, поки Верховний представник (Каллас – ІФ-У) зробить якусь пропозицію", щоб показати, що Київ може розраховувати на його підтримку.