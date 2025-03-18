Окупанти підтягнули війська до кордону в Бєлгородській області – ЦПД

Російські війська накопичили сили в Бєлгородській області біля кордону з Україною, Сили оборони вдаються до дій для нівелювання загрози, повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України Андрій Коваленко.

"Росіяни підтягнули війська до кордону на Бєлгородщині, діяли їх диверсійні групи, звісно що в таких випадках Сили оборони діють і нівелюють загрози для території України. І так відбувається в прикордонні на різних ділянках фронту", - написав Коваленко в Телеграм у вівторок.

Бєлгородська область на півдні та заході межує з Луганською, Харківською та Сумською областями України.