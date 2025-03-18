Інтерфакс-Україна

Події

13:11 18.03.2025

Поліція запобігла організації чергової незаконної схеми виїзду військовозобов'язаних з країни

2 хв читати
Поліція запобігла організації чергової незаконної схеми виїзду військовозобов'язаних з країни

Правоохоронці викрили 25-річного мешканця Закарпаття, який організував канал виїзду чоловіків призовного віку за кордон, повідомила Національна поліція України.

"Він спробував налагодити власний канал втечі з країни військовозобов'язаних осіб, які не бажають нести службу в армії. Зловмисник за 4200 доларів пропонував чоловікам покинути країну під виглядом супроводжуючих для людей з інвалідністю, використовуючи фіктивні документи про опікунство", - йдеться у повідомленні на сайті відомства у вівторок.

Далі попросив свого знайомого перевізника вивезти псевдоопікуна разом з його спільником – людиною з інвалідністю другої групи, до сусідньої держави. А щоб схема працювала і документи при виїзді достеменно не перевірялися, ділок вирішив домовитись із прикордонником, пообіцявши систематично надавати йому "відкат" від кожного успішного перетину.

"Тож, підшукавши кандидата на втечу, зловмисник отримав від нього 3200 доларів завдатку та посадив його у мікроавтобус, який мав відвезти чоловіка до Словаччини. Іншу частину грошей – 1000 доларів клієнт мав віддати його спільнику вже за кордоном. Велику суму авансу фігурант обумовив необхідністю надати інспектору прикордонної служби для безперешкодного проїзду прикордонної зони", - зазначається в повідомленні.

Оперативники Закарпатського управління Департаменту внутрішньої безпеки, слідчі поліції Закарпаття у взаємодії із внутрішньою безпекою Держприкордонної служби затримали зловмисника під час спроби надати прикордоннику $2,5 тис. Водночас його спільників разом з втікачем зупинили у пункті пропуску "Ужгород".

Наразі організатору схеми оголосили про підозру за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до 9 років позбавлення волі.

Діям інших фігурантів невдовзі також буде надана правова оцінка.

Теги: #закарпаття #поліція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:14 14.03.2025
Поліція спростувала інформацію щодо того, що вбивця Ганула здався правоохоронцям

Поліція спростувала інформацію щодо того, що вбивця Ганула здався правоохоронцям

15:55 12.03.2025
На Закарпатті військовий посадовець за $10 тис. влаштовував переведення до тилу - ДБР

На Закарпатті військовий посадовець за $10 тис. влаштовував переведення до тилу - ДБР

19:18 05.03.2025
В суд спрямована справа шахраїв з Харкова, які ошукали громадян Латвії майже на 11 млн грн

В суд спрямована справа шахраїв з Харкова, які ошукали громадян Латвії майже на 11 млн грн

15:24 20.02.2025
У незаконному видобутку мінеральних вод на Закарпатті підозрюється директор санаторію та його заступник

У незаконному видобутку мінеральних вод на Закарпатті підозрюється директор санаторію та його заступник

16:31 10.02.2025
На Закарпатті викрили посадовця ТЦК, який за гроші допомагав чоловікам втекти з центру комплектування – ДБР

На Закарпатті викрили посадовця ТЦК, який за гроші допомагав чоловікам втекти з центру комплектування – ДБР

15:30 08.02.2025
Жінка випала з вікна багатоповерхівки в Чорноморську Одеської області

Жінка випала з вікна багатоповерхівки в Чорноморську Одеської області

15:29 07.02.2025
Трьом ґвалтівникам неповнолітньої на Закарпатті присудили по 6 років

Трьом ґвалтівникам неповнолітньої на Закарпатті присудили по 6 років

17:11 04.02.2025
Затримана правоохоронцями у Києві жінка у військовій формі не перебуває на військовій службі

Затримана правоохоронцями у Києві жінка у військовій формі не перебуває на військовій службі

15:50 31.01.2025
Нацполіція викрила шахраїв, які ошукали підприємців на закупівлі генераторів

Нацполіція викрила шахраїв, які ошукали підприємців на закупівлі генераторів

15:34 29.01.2025
Поліція ліквідувала канал переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон за підробленими документами моряків

Поліція ліквідувала канал переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон за підробленими документами моряків

ВАЖЛИВЕ

Понад 90% того, що Данія робить для Україні, пов'язано зі зброєю та обладнанням - посол

Київ з 21 березня відновлює рух наземного громадського транспорту під час тривог, обмеження для метро зберігаються

ВРП звільнила суддю ОАСК Павла Вовка за тиск на суддів, ВРП та ВККС

Повітряні сили: за ніч збито 63 ворожих БпЛА, 64 не досягли цілей

Найбільше окупанти атакували покровський і торецький напрямок - Генштаб

ОСТАННЄ

УЧХ допоміг знайти роботу понад 1000 особам

СБУ затримала агента РФ, який наводив ракети на об’єкти ЗСУ в центральній Україні

Понад 90% того, що Данія робить для Україні, пов'язано зі зброєю та обладнанням - посол

До експлуатації у Силах оборони допущено наземний робот "Лють" українського виробництва

Нацполіція: від початку року зафіксовано 8 випадків зачепінгу, постраждали 9 дітей

Київ з 21 березня відновлює рух наземного громадського транспорту під час тривог, обмеження для метро зберігаються

ДБР затримало на Одещині правоохоронця, який за $15 тис. "допомагав" списати з військового обліку

Україна ніколи не визнає юридично окупацію своїх територій — Кравчук

"Укрнафта" передала 7 квадрокоптерів Autel 4N для 20-го полку "К-2"

Зеленський відвідав Львівський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА