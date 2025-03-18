Інтерфакс-Україна

Події

13:50 18.03.2025

Київ з 21 березня відновлює рух наземного громадського транспорту під час тривог, обмеження для метро зберігаються

3 хв читати
Київ з 21 березня відновлює рух наземного громадського транспорту під час тривог, обмеження для метро зберігаються

Наземний громадський транспорт Києва (комунальний і приватний) з 21 березня працюватиме за новими правилами – без зупинок під час тривог, рух поїздів наземною частиною метро під час повітряної тривоги залишатиметься обмеженим.

"З 21 березня громадський транспорт Києва – комунальний і приватний – працюватиме за новими правилами: Під час повітряної тривоги транспорт зупиняється біля укриттів за маршрутом руху; Пасажири можуть залишити салон за бажанням; Водії повідомляють про можливість подальшого руху; Після висадки охочих транспорт продовжує рух маршрутом", - написав очільник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко у телеграм у вівторок.

За його словами, відповідні зміни будуть внесені до посадових інструкцій водіїв.

"Це не просто зміна правил – це логічний і необхідний крок до нормального функціонування міста. Київ має рухатися! Нарешті", - додав він.

Згідно з рішенням Ради оборони міста Києва від 18 березня, як повідомляється на сайті Київської міської державної адміністрації (КМДА), з 21 березня наземний громадський транспорт під час повітряної тривоги, після висадки охочих біля укриття, продовжуватиме рух за маршрутом. "Це стосується як комунального транспорту КП "Київпастранс", так і приватних перевізників", - йдеться у повідомленні.

Так, у разі повітряної тривоги транспортні засоби КП "Київпастранс" та приватних компаній, що надають послуги з перевезення пасажирів, робитимуть зупинку біля найближчого укриття, розміщеного за маршрутом руху транспорту, у безпечному місці відповідно до Правил дорожнього руху. Охочі пасажири зможуть покинути салон та перейти в безпечне місце. За потреби пасажирам надаватимуть необхідну допомогу. Водій наземного пасажирського транспорту робитиме оголошення про можливість подальшого продовження поїздки за маршрутом руху. Після того, як охочі залишили салон транспортного засобу, водій продовжить рух за маршрутом. Водночас у протоколі Ради оборони Києва зазначено, що водій також має право прийняти рішення пройти до укриття на час повітряної тривоги.

"Київський метрополітен поки працюватиме в тому ж режимі. Рух поїздів наземною частиною метро під час оголошення повітряної тривоги залишатиметься обмеженим", - зазначається у повідомленні КМДА.

У повідомленні КМДА зазначається, що проєктом документа, який виносили на минуле засідання Ради оборони Києва, передбачалося, що рішення про зупинку чи продовження руху транспорту прийматиме безпосередньо водій. За результатом обговорення на засіданні документ відправили на доопрацювання.

Раніше повідомлялося, що у Києві планували оновити правила для громадського транспорту під час повітряних тривог, які були запроваджені 1 серпня 2022 року. Згідно з ними, під час повітряної тривоги пасажири мали залишити салон та пройти до найближчого укриття. Після відбою тривоги водій повинен був чекати пасажирів протягом 10 хвилин. Згідно з цими правилами, метро "червоною" та "зеленою" гілками не курсує між берегами Києва, натомість "синя" гілка працює безперервно, оскільки всі станції - під землею.

Водночас кияни вже кілька разів підписували петиції з пропозицією не зупиняти громадський транспорт під час тривоги.

 

Теги: #київ #тривога #транспорт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:19 17.03.2025
Станцію "Вокзальна" в Києві тимчасово зачинили через виявлену підозрілу коробку

Станцію "Вокзальна" в Києві тимчасово зачинили через виявлену підозрілу коробку

17:30 17.03.2025
В Києві розпочалося обговорення проєкту плану реалізації Стратегії розвитку міста до 2027 року

В Києві розпочалося обговорення проєкту плану реалізації Стратегії розвитку міста до 2027 року

08:35 17.03.2025
Під Києвом вночі збито 25 ворожих дронів, ще 12 локаційно втрачені, жертв та руйнувань немає

Під Києвом вночі збито 25 ворожих дронів, ще 12 локаційно втрачені, жертв та руйнувань немає

00:50 17.03.2025
У Києві оголошена повітряна тривога, працює ППО

У Києві оголошена повітряна тривога, працює ППО

17:48 15.03.2025
Очільник КМВА пообіцяв скасувати розпорядження про підвищення тарифів на управління будинками

Очільник КМВА пообіцяв скасувати розпорядження про підвищення тарифів на управління будинками

09:14 15.03.2025
Шість станцій наземної частини "червоної гілки" Київського метро поновили роботу

Шість станцій наземної частини "червоної гілки" Київського метро поновили роботу

13:23 14.03.2025
У найхолодніший місяць зими середня вартість опалення в Києві становила 27,6 грн за 1 кв. м – КМДА

У найхолодніший місяць зими середня вартість опалення в Києві становила 27,6 грн за 1 кв. м – КМДА

09:08 14.03.2025
Нова глава МЗС Австрії прибула до Києва

Нова глава МЗС Австрії прибула до Києва

03:17 14.03.2025
Суд зобов’язав Мінкульт передати костел парафії: ухвалено остаточне рішення

Суд зобов’язав Мінкульт передати костел парафії: ухвалено остаточне рішення

13:49 12.03.2025
Рішення про можливі зміни в роботі транспорту під час тривоги мають доопрацювати до наступного засідання Ради оборони Києва

Рішення про можливі зміни в роботі транспорту під час тривоги мають доопрацювати до наступного засідання Ради оборони Києва

ВАЖЛИВЕ

Понад 90% того, що Данія робить для Україні, пов'язано зі зброєю та обладнанням - посол

ВРП звільнила суддю ОАСК Павла Вовка за тиск на суддів, ВРП та ВККС

Повітряні сили: за ніч збито 63 ворожих БпЛА, 64 не досягли цілей

Найбільше окупанти атакували покровський і торецький напрямок - Генштаб

Сибіга: Іран намагався уникнути відповідальності за збиття рейсу PS752, але йому завадили

ОСТАННЄ

УЧХ допоміг знайти роботу понад 1000 особам

СБУ затримала агента РФ, який наводив ракети на об’єкти ЗСУ в центральній Україні

Понад 90% того, що Данія робить для Україні, пов'язано зі зброєю та обладнанням - посол

До експлуатації у Силах оборони допущено наземний робот "Лють" українського виробництва

Нацполіція: від початку року зафіксовано 8 випадків зачепінгу, постраждали 9 дітей

ДБР затримало на Одещині правоохоронця, який за $15 тис. "допомагав" списати з військового обліку

Україна ніколи не визнає юридично окупацію своїх територій — Кравчук

"Укрнафта" передала 7 квадрокоптерів Autel 4N для 20-го полку "К-2"

Зеленський відвідав Львівський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут

Поліція запобігла організації чергової незаконної схеми виїзду військовозобов'язаних з країни

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА