Київ з 21 березня відновлює рух наземного громадського транспорту під час тривог, обмеження для метро зберігаються

Наземний громадський транспорт Києва (комунальний і приватний) з 21 березня працюватиме за новими правилами – без зупинок під час тривог, рух поїздів наземною частиною метро під час повітряної тривоги залишатиметься обмеженим.

"З 21 березня громадський транспорт Києва – комунальний і приватний – працюватиме за новими правилами: Під час повітряної тривоги транспорт зупиняється біля укриттів за маршрутом руху; Пасажири можуть залишити салон за бажанням; Водії повідомляють про можливість подальшого руху; Після висадки охочих транспорт продовжує рух маршрутом", - написав очільник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко у телеграм у вівторок.

За його словами, відповідні зміни будуть внесені до посадових інструкцій водіїв.

"Це не просто зміна правил – це логічний і необхідний крок до нормального функціонування міста. Київ має рухатися! Нарешті", - додав він.

Згідно з рішенням Ради оборони міста Києва від 18 березня, як повідомляється на сайті Київської міської державної адміністрації (КМДА), з 21 березня наземний громадський транспорт під час повітряної тривоги, після висадки охочих біля укриття, продовжуватиме рух за маршрутом. "Це стосується як комунального транспорту КП "Київпастранс", так і приватних перевізників", - йдеться у повідомленні.

Так, у разі повітряної тривоги транспортні засоби КП "Київпастранс" та приватних компаній, що надають послуги з перевезення пасажирів, робитимуть зупинку біля найближчого укриття, розміщеного за маршрутом руху транспорту, у безпечному місці відповідно до Правил дорожнього руху. Охочі пасажири зможуть покинути салон та перейти в безпечне місце. За потреби пасажирам надаватимуть необхідну допомогу. Водій наземного пасажирського транспорту робитиме оголошення про можливість подальшого продовження поїздки за маршрутом руху. Після того, як охочі залишили салон транспортного засобу, водій продовжить рух за маршрутом. Водночас у протоколі Ради оборони Києва зазначено, що водій також має право прийняти рішення пройти до укриття на час повітряної тривоги.

"Київський метрополітен поки працюватиме в тому ж режимі. Рух поїздів наземною частиною метро під час оголошення повітряної тривоги залишатиметься обмеженим", - зазначається у повідомленні КМДА.

У повідомленні КМДА зазначається, що проєктом документа, який виносили на минуле засідання Ради оборони Києва, передбачалося, що рішення про зупинку чи продовження руху транспорту прийматиме безпосередньо водій. За результатом обговорення на засіданні документ відправили на доопрацювання.

Раніше повідомлялося, що у Києві планували оновити правила для громадського транспорту під час повітряних тривог, які були запроваджені 1 серпня 2022 року. Згідно з ними, під час повітряної тривоги пасажири мали залишити салон та пройти до найближчого укриття. Після відбою тривоги водій повинен був чекати пасажирів протягом 10 хвилин. Згідно з цими правилами, метро "червоною" та "зеленою" гілками не курсує між берегами Києва, натомість "синя" гілка працює безперервно, оскільки всі станції - під землею.

Водночас кияни вже кілька разів підписували петиції з пропозицією не зупиняти громадський транспорт під час тривоги.