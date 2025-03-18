Кабмін передав 204 млн грн бюджетних призначень від Секретаріату уряду до Мінкультури у зв'язку з перепідпорядкуванням Держкіно

Кабінет міністрів України передав 204 млн грн бюджетних призначень від Секретаріату уряду до Міністерству культури та стратегічних комунікацій у зв'язку з перепідпорядкуванням Державного агентства з питань кіно.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Міністерству культури та стратегічних комунікацій для Державного агентства з питань кіно на нові бюджетні програми з метою забезпечення його функціонування та здійснення заходів, пов'язаних з державною підтримкою кінематографії, передано бюджетні призначення, передбачені у 2025 році Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабміну у загальному та спеціальному фондах державного бюджету за бюджетними програмами: "Керівництво та управління у сфері кінематографії" у сумі 30 млн 443,6 тис. грн; "Державна підтримка кінематографії, у тому числі документування воєнних злочинів" у сумі 128 млн 676,4 тис. грн за загальним фондом держбюджету, у сумі 45 млн. грн за спеціальним фондом.

Передбачено, що відповідальним виконавцем нових бюджетних програм є Держкіно.