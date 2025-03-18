Чиновника з Полтавщини засуджено до 10 років тюрми за замовлення вбивства підприємця- ДБР

Кобеляцький районний суд Полтавської області визнав винним у закінченому замаху на умисне вбивство, вчиненому на замовлення, колишнього голову однієї з територіальних громад Полтавської області, повідомило Державне бюро розслідувань (ДБР).

"Наприкінці 2022 року працівники ДБР встановили, що планується вбивство підприємця з Полтавської області, для чого йде активний пошук виконавців з кримінального середовища. Голова громади тривалий час конфліктував із підприємцем. Врешті-решт, аби приборкати опонента, посадовець почав шукати кілера, який зміг би виконати "замовлення", - йдеться у повідомленні на сайті відомства у вівторок.

Для того аби врятувати життя чоловіку та викрити організатора, розпочалася багатоетапна спецоперація з використанням технічних та агентурних можливостей Бюро.

Вартість життя бізнесмена посадовець оцінив у $5 тис. Гроші за вбивство замовник планував передавати двома частинами. Завдаток передав ще у грудні 2022 року, а решту обіцяв вже після того, як впевниться у роботі кілера та отримає фотографії із вбитим чоловіком.

Працівники ДБР, в межах здійснення санкціонованого контролю за вчиненням злочину, імітували вбивство, після чого замовник отримав фотографії з "трупом", а також деякі особисті речі потерпілого.

Надалі підслідність у вказаному кримінальному провадженні була визначена за органами Нацполіції, які за матеріалами ДБР скеровували обвинувальний акт до суду.

Колишнього чиновника визнано винним у закінченому замаху на умисне вбивство, вчиненому на замовлення (ч. 2 ст. 15, п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України) та призначено покарання у вигляді позбавлення волі на 10 років.