Інтерфакс-Україна

Події

12:38 18.03.2025

Сибіга провів у Нью-Делі першу в історії зустріч міністрів закордонних справ України та Королівства Бутан

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Сибіга провів у Нью-Делі першу в історії зустріч міністрів закордонних справ України та Королівства Бутан
Фото: https://t.me/Ukraine_MFA/5102

Міністр закордонних справ України на полях одного з найбільших геополітичних форумів Азії Raisina Dialogue у Нью-Делі провів зустріч з міністром закордонних справ та зовнішньої торгівлі Королівства Бутан Д. Н. Дунґєлем.

"Мені було приємно зустрітися з Д. Н. Дунґєлем на "Райсинському діалозі 2025". Перша в історії зустріч міністрів закордонних справ України та Королівства Бутан. Я передав найкращі побажання президента Володимира Зеленського Його Величності Королю Бутану, підкресливши нашу зацікавленість у розширенні двосторонньої співпраці", - наводить пресслужба МЗС України слова Сибіги.

Як зазначив міністр, на зустрічі також обговорювались потенційні сфери для взаємовигідного партнерства, зокрема у сфері енергетики та інфраструктури. "Я також подякував Бутану за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, у тому числі в ООН", – зазначив глава МЗС України.

Раніше в українському МЗС повідомили, що з 17 по 19 березня Сибіга перебуває з робочим візитом в Індії. Основна мета візиту - участь у форумі Raisina Dialogue. На полях конференції передбачено двосторонні зустрічі Сибіги з керівниками зовнішньополітичних відомств низки держав Південної та Південно-Східної Азії та Африки.

Теги: #сибіга #дунґєл

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