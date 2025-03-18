Польща і країни Балтії виходять із конвенції щодо протипіхотних мін, інформує Вільнюс

Литва оголосила про рішення вийти з Конвенції про протипіхотні міни (Оттавська конвенція), до цього рішення приєдналися Польща, Латвія та Естонія, заявила у вівторок пресслужба литовського Міноборони.

«Військові загрози державам, що межують із Білоруссю і Росією, за останні роки істотно зросли, тому важливо зміцнювати стримувальний і оборонний потенціал цих країн. Після інтенсивних обговорень одноголосне рішення про вихід з Оттавської конвенції, узгоджене міністрами оборони країн Балтії та Польщі, посилає стратегічний сигнал про те, що будуть використані всі можливості для посилення стримування та ефективного захисту і здійснення свободи вибору військових дій».

Уточнюється, що для завершення процедури рішення має бути ратифіковане президентом і парламентом Литви.

«Єдина позиція, досягнута під час інтенсивних дискусій, відображає спільний підхід країн Балтії та Польщі до складної геополітичної ситуації. Ми хочемо забезпечити загальні принципи в досягненні максимально ефективного захисту наших кордонів. Ми також обговорили нашу позицію з союзниками, які розмістили або планують розмістити війська на нашій території. Я вдячна за їхній конструктивний підхід до нашої делікатної ситуації», - прокоментувала міністр національної оборони Довіле Шакалене, яку цитує пресслужба відомства.

Підкреслюється, що «навіть денонсувавши Оттавську конвенцію, Литва й надалі дотримуватиметься визнаних принципів і норм міжнародного гуманітарного права, що стосуються методів і прийомів ведення війни та захисту цивільного населення. Литва дуже серйозно ставиться до всіх своїх зобов'язань, пов'язаних із виконанням Женевських конвенцій і Додаткових протоколів до них, і вживе всіх заходів для пом'якшення можливих гуманітарних наслідків, викликаних протипіхотними мінами».