Інтерфакс-Україна

Події

08:30 18.03.2025

Двоє людей загинули та семеро постраждали внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини

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Двоє людей загинули та семеро постраждали внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини

Російські війська у понеділок обстріляли Херсонську область, внаслідок чого дві людини загинули та сім постраждали, повідомив глава ОВА Олександр Прокудін.

"Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Чорнобаївка, Антонівка, Інженерне, Микільське, Понятівка, Токарівка, Дніпровське, Кізомис, Правдине, Станіслав, Широка Балка, Софіївка, Олександрівка, Берислав, Зміївка, Новоберислав, Дудчани, Ольгівка, Миколаївка, Михайлівка, Червоний Маяк, Новоолександрівка, Новорайськ, Бургунка, Гаврилівка, Нововоронцовка, Шилова Балка, Осокорівка, Веселе та місто Херсон", - сказано в повідомленні.

Прокудін зазначив, що через російську агресію 2 людини загинули, ще 7 -дістали поранення.

За його словами, російські військові били по критичній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 12 приватних будинків. Також окупанти пошкодили Пункт Незламності та приватний автомобіль.

Глава ОВА додав, що під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією області знищили 1 "Shahed-131/136".

Джерело: https://t.me/olexandrprokudin/6814

Теги: #херсонська #пораненні #обстріли

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