Під Запоріжжям відновлюють електропостачання після ворожих обстрілів

У населених пунктах Кушугумської громади Запорізького району тривають роботи з відновлення електропостачання внаслідок російського обстрілу, повідомив глава Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, у селищі Малокатеринівка вже повернули електрику.

Між тим, додав Федоров, у Кушугумі та Балабиному "світло поки подаватиметься за графіком".

Як повідомлялося, в області понад 3 тис. абонентів залишилися без світла та три села без водопостачання через ворожу атаку на одну з прифронтових громад області.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/17337