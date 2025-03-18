Інтерфакс-Україна

Події

08:14 18.03.2025

Під Запоріжжям відновлюють електропостачання після ворожих обстрілів

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Під Запоріжжям відновлюють електропостачання після ворожих обстрілів

У населених пунктах Кушугумської громади Запорізького району тривають роботи з відновлення електропостачання внаслідок російського обстрілу, повідомив глава Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, у селищі Малокатеринівка вже повернули електрику.

Між тим, додав Федоров, у Кушугумі та Балабиному "світло поки подаватиметься за графіком".

Як повідомлялося, в області понад 3 тис. абонентів залишилися без світла та три села без водопостачання через ворожу атаку на одну з прифронтових громад області.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/17337

Теги: #запоріжжя #відновлення #електропостачання

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