Інтерфакс-Україна

Події

07:30 18.03.2025

Окупанти обстріляли вісім населених пунктів Запорізької області

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Окупанти обстріляли вісім населених пунктів Запорізької області

Російські війська за добу здійснили 442 обстрілів по 8 населеним пунктам Запорізької області, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Впродовж доби окупанти завдали 442 удари по 8 населених пунктах Запорізької області", - сказано в повідомленні.

За словами Федорова, 275 БпЛА різної модифікації атакували Кам'янське, Лук'янівське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку, а 4 обстріли із РСЗВ накрили Малу Токмачку та Новоданилівку.

Також 163 артудари завдано по території Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Крім того, надійшло 7 повідомлень про пошкодження автівок, квартир, приватних будинків та господарських споруд. Мирні жителі не постраждали.

 

 

Теги: #запорізька #обстріли

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