Інтерфакс-Україна

Події

20:19 17.03.2025

Окупанти обірвали життя ще двох цивільних на Херсонщині

1 хв читати
Окупанти обірвали життя ще двох цивільних на Херсонщині

Російські війська обірвали життя ще двох цивільних на Херсонщині – увечері з дрона було атаковано жителя Херсона та стало відомо про смерть від поранень, які дістав мешканець Антонівки напередодні, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Внаслідок вчорашнього обстрілу Антонівки, смертельні поранення дістав 71-річний чоловік. Мої співчуття рідним та близьким", - написав він у телеграм у понеділок.

Трохи згодом Прокудін додав: "І ще одна трагічна звістка. Близько 19:00 армія рф атакувала з дрона жителя Херсона у Дніпровському районі. На жаль, внаслідок вибуху 56-річний чоловік дістав важкі травми. Він загинув на місці".

 

 

Теги: #херсонська_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:42 16.03.2025
Внаслідок ворожих обстрілів Харківщини постраждали 4 мирних мешканці - ОВА

Внаслідок ворожих обстрілів Харківщини постраждали 4 мирних мешканці - ОВА

13:33 16.03.2025
На Херсонщині мирна жителька загинула в результаті російських ударів – ОВА

На Херсонщині мирна жителька загинула в результаті російських ударів – ОВА

12:54 16.03.2025
Зеленський: Маємо спільно тиснути на Росію, щоб змусити завершити агресію

Зеленський: Маємо спільно тиснути на Росію, щоб змусити завершити агресію

11:16 16.03.2025
Волонтери УЧХ брали участь у ліквідації наслідків атаки російських БПЛА по Чернігову

Волонтери УЧХ брали участь у ліквідації наслідків атаки російських БПЛА по Чернігову

10:38 16.03.2025
Окупанти 20 разів обстрілювали Донецьку область за добу, постраждали п'ятеро людей - Філашкін

Окупанти 20 разів обстрілювали Донецьку область за добу, постраждали п'ятеро людей - Філашкін

08:29 16.03.2025
Через удар ворожого БпЛА по Ізюму 1 загибла, 3 постраждалих

Через удар ворожого БпЛА по Ізюму 1 загибла, 3 постраждалих

08:22 16.03.2025
Одна людина загинула та 11 постраждали внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини

Одна людина загинула та 11 постраждали внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини

08:15 16.03.2025
Одна загинула та 11 постраждали внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини – Прокудін

Одна загинула та 11 постраждали внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини – Прокудін

07:31 16.03.2025
Окупанти обстріляли 12 населених пунктів Запорізької області - ОВА

Окупанти обстріляли 12 населених пунктів Запорізької області - ОВА

05:35 16.03.2025
Росіяни обстріляли 10 громад Сумської області - ОВА

Росіяни обстріляли 10 громад Сумської області - ОВА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський очікує від Умєрова доповіді щодо підготовки до зустрічі з партнерами в Європі

Потрібен тиск, щоб нарешті у Москві сприйняли, що їхню війну необхідно завершувати - Зеленський

Зеленський і Макрон скоординували позиції напередодні розмови Трампа та Путіна

Пройшов випробування український дрон дальністю на 3 тис. км - Зеленський

Секретарем Ради підприємців при президенті буде радник глави ОП і заступник голови правління Ощадбанку Каціон

ОСТАННЄ

Станцію "Вокзальна" в Києві тимчасово зачинили через виявлену підозрілу коробку

Станцію "Вокзальна" в Києві тимчасово зачинили через виявлену підозрілу коробку – КМДА

Суд закрив справу про напад на журналістів "Схем" в Укрексімбанку

Сибіга провів зустріч із тайським колегою, поінформував про прагнення України до миру

Зеленський очікує від Умєрова доповіді щодо підготовки до зустрічі з партнерами в Європі

Потрібен тиск, щоб нарешті у Москві сприйняли, що їхню війну необхідно завершувати - Зеленський

Сибіга провів зустріч із тайським колегою, поінформував про прагнення України до миру

Зеленський і Макрон скоординували позиції напередодні розмови Трампа та Путіна

Пройшов випробування український дрон дальністю на 3 тис. км - Зеленський

Трамп готовий накласти санкції на РФ якщо розмова з Путіним "не пройде добре" – Білий дім

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА