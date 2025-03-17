Окупанти обірвали життя ще двох цивільних на Херсонщині

Російські війська обірвали життя ще двох цивільних на Херсонщині – увечері з дрона було атаковано жителя Херсона та стало відомо про смерть від поранень, які дістав мешканець Антонівки напередодні, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Внаслідок вчорашнього обстрілу Антонівки, смертельні поранення дістав 71-річний чоловік. Мої співчуття рідним та близьким", - написав він у телеграм у понеділок.

Трохи згодом Прокудін додав: "І ще одна трагічна звістка. Близько 19:00 армія рф атакувала з дрона жителя Херсона у Дніпровському районі. На жаль, внаслідок вибуху 56-річний чоловік дістав важкі травми. Він загинув на місці".