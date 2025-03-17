Інтерфакс-Україна

Події

16:26 17.03.2025

Сибіга: працюємо над залученням глобальної підтримки наших дипломатичних зусиль, зокрема з боку країн Індійсько-Тихоокеанського регіону

2 хв читати
Сибіга: працюємо над залученням глобальної підтримки наших дипломатичних зусиль, зокрема з боку країн Індійсько-Тихоокеанського регіону
Фото: МЗС України

Україна зробила значні кроки на шляху до миру і працює над залученням глобальної підтримки своїх дипломатичних зусиль, зокрема з боку країн Індійсько-Тихоокеанського регіону, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, що прибув із візитом до Індії.

«Нещодавно Україна зробила значні кроки на шляху до миру, і ми працюємо над залученням глобальної підтримки наших дипломатичних зусиль, зокрема з боку країн Індійсько-Тихоокеанського регіону», - написав Сибіга у соцмережі Х, зазначивши, що для нього велика честь брати участь в 10-му ювілейному «Райсинському діалозі» в Нью-Делі.

«Я вітаю свого індійського колегу Субраманьяма Джайшанкара із його чудовою організацією», - написав Сибіга.

Він наголосив, що ця впливова міжнародна платформа відображає зростаючу глобальну роль Індії, а також її видатний технологічний, економічний і політичний прогрес.

«Райсинський діалог» — чудова можливість зустрітися з колегами з Індо-Тихоокеанського регіону та зміцнити зв’язки України з регіоном. Зростаюча співпраця між Росією, Північною Кореєю та Іраном демонструє, наскільки безпека Європи та Азії тепер нерозривно пов’язані. Ми маємо протистояти безпековим викликам разом», - наголосив міністр.

Раніше в українському МЗС повідомили, що з 17 по 19 березня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга здійснить робочий візит до Республіки Індія.

У Нью-Делі заплановані двосторонні переговори глави МЗС України з міністром закордонних справ Індії Субраманьяном Джайшанкаром та іншими індійськими високопосадовцями.

Основною метою візиту стане участь міністра в одному з найбільших геополітичних форумів Азії Raisina Dialogue.

На полях конференції передбачені двосторонні зустрічі Андрія Сибіги з керівниками зовнішньополітичних відомств низки держав Південної та Південно-Східної Азії та Африки.

У рамках візиту міністр також відвідає Мумбаї, де проведе низку зустрічей з метою розширення міжрегіональної економічної співпраці між Україною та Індією, візьме участь в якості головного гостя спеціального українсько-індійського бізнес-форуму.

Теги: #сибіга #візит #індія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:56 17.03.2025
Сибіга в Індії провів зустріч зі шведською колегою

Сибіга в Індії провів зустріч зі шведською колегою

14:59 17.03.2025
Прем’єр Канади прибув до Парижа, обговорить з Макроном війну в Україні - ЗМІ

Прем’єр Канади прибув до Парижа, обговорить з Макроном війну в Україні - ЗМІ

11:29 17.03.2025
Сибіга: Росія повинна відповісти чітким і безумовним «так» на пропозицію щодо тимчасового перемир’я

Сибіга: Росія повинна відповісти чітким і безумовним «так» на пропозицію щодо тимчасового перемир’я

18:25 16.03.2025
Сибіга наступним тижнем відвідає Індію, де прийме участь в крупному геополітичному форумі Raisina Dialogue

Сибіга наступним тижнем відвідає Індію, де прийме участь в крупному геополітичному форумі Raisina Dialogue

17:58 16.03.2025
Прем'єр-міністр Індії: Нинішня ситуація надає можливість для змістовних і продуктивних переговорів між Україною і Росією

Прем'єр-міністр Індії: Нинішня ситуація надає можливість для змістовних і продуктивних переговорів між Україною і Росією

17:19 16.03.2025
Сибіга прийме участь у засіданні Ради ЄС із закордонних справ

Сибіга прийме участь у засіданні Ради ЄС із закордонних справ

18:08 15.03.2025
Сибіга: Україна, як ніхто інший, зацікавлена у припиненні розпочатої Росією війни

Сибіга: Україна, як ніхто інший, зацікавлена у припиненні розпочатої Росією війни

21:03 14.03.2025
Радники з безпеки Німеччини, Франції та Великої Британії неанонсовано вирушили до Вашингтону

Радники з безпеки Німеччини, Франції та Великої Британії неанонсовано вирушили до Вашингтону

19:54 14.03.2025
Сибіга: G7 знову підтверджує непохитну підтримку, вітає кроки України до миру та закликає Росію припинити війну

Сибіга: G7 знову підтверджує непохитну підтримку, вітає кроки України до миру та закликає Росію припинити війну

19:43 14.03.2025
Сибіга на зустрічі із представниками Інституту Гудзону обговорив партнерство із США та досягнення справедливого і тривалого миру

Сибіга на зустрічі із представниками Інституту Гудзону обговорив партнерство із США та досягнення справедливого і тривалого миру

ВАЖЛИВЕ

Зеленський доручив начальнику Генштабу ЗСУ провести аудит актуальних потреб бойових бригад

Умєров сфорумує команду для участі у зустріч військових представників у Лондоні - Зеленський

Укрдержархів планує реалізувати проєкт побудови підземного сховища на 1 тис. кв. м у 2025 р. - Хромов

Єврорада схвалила третій платіж Україні на суму майже EUR3,5 млрд в рамках Ukraine Facility

У майбутньому Україна може порушити питання повернення архівних документів, які РФ вивозила за імперських та радянських часів, - Мін'юст

ОСТАННЄ

Таїланд планує вдвічі скоротити термін безвізового перебування для іноземних туристів

ДОТ планує впровадити механізм реімбурсації в речовому забезпеченні військових цього року

На Київщині затриманий офіцер ВСП ЗСУ на хабарі в $10 тис. за сприяння переведенню в тилову частину

Суд приговорив охоронця харківського готелю, що шпигував за Силами оборони, до 5 років позбавлення волі - прокуратура

У Північній Македонії затримано 20 осіб у зв’язку з пожежею в нічному клубі - ЗМІ

За підпалами в країнах Балтії та Польщі стоять російські спецслужби

Адміністрація Трампа продовжує депортації попри рішення федерального суду - ЗМІ

Політологи припускають, що Трамп не розмовлятиме з Путіним 18 березня

Зеленський доручив начальнику Генштабу ЗСУ провести аудит актуальних потреб бойових бригад

Умєров сфорумує команду для участі у зустріч військових представників у Лондоні - Зеленський

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА