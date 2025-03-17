Сибіга: працюємо над залученням глобальної підтримки наших дипломатичних зусиль, зокрема з боку країн Індійсько-Тихоокеанського регіону

Фото: МЗС України

Україна зробила значні кроки на шляху до миру і працює над залученням глобальної підтримки своїх дипломатичних зусиль, зокрема з боку країн Індійсько-Тихоокеанського регіону, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, що прибув із візитом до Індії.

«Нещодавно Україна зробила значні кроки на шляху до миру, і ми працюємо над залученням глобальної підтримки наших дипломатичних зусиль, зокрема з боку країн Індійсько-Тихоокеанського регіону», - написав Сибіга у соцмережі Х, зазначивши, що для нього велика честь брати участь в 10-му ювілейному «Райсинському діалозі» в Нью-Делі.

«Я вітаю свого індійського колегу Субраманьяма Джайшанкара із його чудовою організацією», - написав Сибіга.

Він наголосив, що ця впливова міжнародна платформа відображає зростаючу глобальну роль Індії, а також її видатний технологічний, економічний і політичний прогрес.

«Райсинський діалог» — чудова можливість зустрітися з колегами з Індо-Тихоокеанського регіону та зміцнити зв’язки України з регіоном. Зростаюча співпраця між Росією, Північною Кореєю та Іраном демонструє, наскільки безпека Європи та Азії тепер нерозривно пов’язані. Ми маємо протистояти безпековим викликам разом», - наголосив міністр.

Раніше в українському МЗС повідомили, що з 17 по 19 березня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга здійснить робочий візит до Республіки Індія.

У Нью-Делі заплановані двосторонні переговори глави МЗС України з міністром закордонних справ Індії Субраманьяном Джайшанкаром та іншими індійськими високопосадовцями.

Основною метою візиту стане участь міністра в одному з найбільших геополітичних форумів Азії Raisina Dialogue.

На полях конференції передбачені двосторонні зустрічі Андрія Сибіги з керівниками зовнішньополітичних відомств низки держав Південної та Південно-Східної Азії та Африки.

У рамках візиту міністр також відвідає Мумбаї, де проведе низку зустрічей з метою розширення міжрегіональної економічної співпраці між Україною та Індією, візьме участь в якості головного гостя спеціального українсько-індійського бізнес-форуму.