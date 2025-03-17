Адміністрація Трампа продовжує депортації попри рішення федерального суду - ЗМІ

Адміністрація президента США Дональда Трампа не виконує рішення федерального судді Джеймса Боасберга та продовжує депортацію мігрантів із США, повідомляє Assosiated Press.

"Два літаки, які направлялись до Сальвадора та Гондурасу, продовжили свій курс", - пише видання.

Речниця Білого Дому Керолайн Левітт повідомила, що суддя видав своє рішення вже після того, як іноземці були вивезені із США. Тому адміністрація Трампа не порушила рішення суду.

Адміністрація Трампа депортує мігрантів за нібито участь у венесуельському бандитському угрупованні Трен-де-Арагуа.

"Мігранти, яких відправили до Сальвадора, мають потрапити до Терористичного центру ізоляції — в'язниці суворого режиму, та найбільшої в'язниці у Латинській Америці. Вона розрахована на 40 тисяч осіб", - повідомляє видання.