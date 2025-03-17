Політологи припускають, що Трамп не розмовлятиме з Путіним 18 березня

Політичний експерт Костянтин Матвієнко вважає, що запланована на вівторок розмова президента США Дональда Трампа з Володимором Путіним може не відбутися.

"Я не думаю, що завтра Трамп буде розмовляти з Путіним", - сказав Матвієнко на дискусії "Чи завершується війна" в інформаційному агентстві "Інтерфакс-Україна" в понеділок.

У заході також взяли участь політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян та журналіст Олекса Кібкало.

Кібкало припустив, що розмова між Трампом та Путіним може пройти, але "це буде розмова про Україну без України". "Ми маємо увімкнути ігнор, або вимагати, щоб ми були повністю обізнані про перебіг розмови", - вважає він.

На думку політологів, якщо телефонна розмова відбудеться, вона не матиме особливого значення.

"Якщо розмова відбудеться, я також залишаю вірогідність того, що вона не відбудеться, то, направду, це не матиме особливого значення. Що він домовиться, не домовиться з приводу Запорізької атомної станції, як воно відбудеться – це, взагалі, може бути розмова з одного боку", - сказав Саакян.

Як повідомлялося, Трамп заявив, що планує у вівторок поговорити з Путіним й обговорити припинення війни в Україні. В Кремлі також підтвердили інформацію про можливу розмову Трампа з Путіним у вівторок.