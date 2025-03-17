Трамп анулював помилування, які Байден зробив автопідписом

Президент США Дональд Трамп оголосив про анулювання всіх помилувань, які його попередник на посаді Джозеф Байден зробив за допомогою пристрою для автоматичного підпису, і переконаний, що той про них міг нічого не знати.

"Помилування, які Сонний Джо Байден надав необраному комітету політичних головорізів та багатьом іншим, цим оголошуються недійсними, вакантними та такими, що не мають подальшої сили та ефекту через те, що вони були зроблені автопідписом. Іншими словами, Джо Байден їх не підписував, але, що важливіше, він нічого про них не знав! Необхідні документи про помилування не були пояснені Байдену та не були затверджені ним", - написав Трамп у соцмережі Х.

За його словами, Байден "нічого про них не знав, а люди, які знали, можливо вчинили злочин".

"Тому ті, хто входив до Комітету з питань помилування, які знищили і видалили всі докази, отримані під час дворічного полювання на мене і багатьох інших невинних людей, повинні повністю усвідомлювати, що вони підлягають розслідуванню на найвищому рівні. Справа в тому, що вони, ймовірно, несли відповідальність за документи, які були підписані від їх імені без відома або згоди найгіршого президента в історії нашої країни, шахрая Джо Байдена!", - додав Трамп.

Як повідомлялося, у грудні 2024 року, наприкінці свого президентського терміну, Байден помилував 39 ув'язнених, засуджених за ненасильницькі злочини, і пом'якшив покарання ще майже для 1,5 тис. осіб. Він також прийняв рішення помилувати деяких членів своєї сім'ї і превентивно помилував колишнього радника по боротьбі з пандемією COVID-19 Ентоні Фаучі, колишнього голову Об'єднаного комітету начальників штабів Марка Міллі та членів Палати представників, які займалися розслідуванням подій 6 січня 2021 року.