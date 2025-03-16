Начальником Генерального штабу ЗСУ призначено генерал-майора Гнатова - Умєров

За поданням міністра оборони Рустема Умєрова президент України Володимир Зеленський призначив начальником Генерального штабу ЗСУ генерал-майора Гнатова Андрія Вікторовича.

Про це повідомив Умєров на своїй сторінці у Facebook.

Міністр зазначив, що Гнатов має понад 27 років військового досвіду, командував бригадою морської піхоти, військами оперативного командування “Схід” та Об’єднаними силами ЗСУ.

«Також своїм наказом призначив генерал-лейтенанта Баргилевича Анатолія Владиславовича генеральним інспектором Міноборони України. Його завдання – контроль за дотриманням військових стандартів і зміцнення військової дисципліни», - повідомив Умєров.

Він подякував генерал-лейтенанту Баргилевичу за його службу на посаді начальника Генерального штабу.

«У найскладніші часи його досвід і професіоналізм були важливими для організації оборони України.

Він залишається в команді. Сьогодні його експертиза необхідна для реформування Головної інспекції та впровадження сучасних механізмів контролю в Силах оборони, що дозволить підвищити дисципліну, оперативність та боєздатність наших військ», - додав міністр.

За його словами, «Зміни тривають».