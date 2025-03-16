Інтерфакс-Україна

Події

17:19 16.03.2025

Сибіга прийме участь у засіданні Ради ЄС із закордонних справ

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Сибіга прийме участь у засіданні Ради ЄС із закордонних справ
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував верховного представника Європейського союзу Каю Каллас (Kaja Kallas) за запрошення на засідання Ради ЄС із закордонних справ у понеділок.

"Я дякую Кає Каллас за запрошення на завтрашнє засідання Ради ЄС із закордонних справ. Наш головний пріоритет – єдність, сила та рішучість Європи. Немає часу на вузькі інтереси, дрібний шантаж, троянських коней. Це екзистенційний момент для Європи. У цей період історичних ризиків і викликів для безпеки ми всі повинні працювати разом, щоб забезпечити довгострокову стабільність. Це питання миру не тільки для України, але для всієї Європи і кожної європейської родини”, - написав Сибіга в соцмережі Х у неділю.

Теги: #каллас #сибіга

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