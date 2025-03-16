Окупанти обстріляли 12 населених пунктів Запорізької області
Російські війська за добу здійснили 438 обстрілів по 12 населеним пунктам Запорізької області, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.
"Впродовж доби окупанти завдали 438 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області", - сказано в телеграм-каналі.
За словами Федорова, ворог здійснив 5 авіаційних ударів по Гуляйполю, Новоданилівці, Щербаках та Малій Токмачці, а 89 БпЛА різної модифікації атакували Вільнянськ, Кам’янське, П’ятихатки, Степове, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку.
Також 7 обстрілів із РСЗВ накрили Новояковлівку, Щербаки, Малу Токмачку, Новоданилівку, Васинівку, а 137 артударів завдано по території П’ятихаток, Кам’янського, Степового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.
Крім того, надійшло 8 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та об’єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.