Інтерфакс-Україна

Події

07:28 16.03.2025

Окупанти за добу втратили 1400 осіб та 113 од. автотехніки - Генштаб

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Сили оборони за добу ліквідували 1400 окупантів, 10 танків, 20 бронемашин, 78 артсистем, 180 БПЛА, а також 113 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у фейсбуці ранком неділі.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.03.25 орієнтовно склали особового складу ‒ близько 894240 (+1400) осіб, танків ‒ 10325 (+10) од, бойових броньованих машин ‒ 21478 (+20) од, артилерійських систем – 24561 (+78) од, РСЗВ – 1317 (+2) од, засоби ППО ‒ 1104 (+1) од, літаків – 370 (+0) од, гелікоптерів – 331 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 29413 (+180), крилаті ракети ‒ 3121 (+0), кораблі /катери ‒ 28 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 40684 (+113) од, спеціальна техніка ‒ 3777 (+0)". – сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid035qsMWCKUcvfGQ8J1Fd6f8fMBshKPeVSsxFFccw6iWBvnXSjHkxYg4mL5oXf4MqJfl

Теги: #генштаб #втрати #рф

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