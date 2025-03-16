Засновнику Telegram Дурову дозволили виїхати з Франції – ЗМІ

Засновнику додатку Telegram Павлу Дурову дозволили тимчасово виїхати з Франції і, як відомо, він вирушив до Дубая, повідомляє AFP.

Співрозмовник агентства заявив, що Дуров виїхав за дозволом влади. Ще одне з джерел повідомило, що слідчий суддя дозволив бізнесмену покинути Францію "на кілька тижнів".

Разом з тим, одне з анонімних джерел AFP повідомило, що Дуров вирушив до Дубая.

Представник Telegram відмовився від коментарів, заявивши, що компанія виступить із заявою пізніше.

Як повідомлялося, засновника Telegram Павла Дурова затримали у Франції 24 серпня, коли його приватний літак приземлився в паризькому аеропорту Ле-Бурже. Згідно із заявою французької прокуратури, Дурова підозрюють у скоєнні 12 злочинів: усі вони пов'язані з використанням Telegram. Зокрема, згадується про проведення через нього незаконних транзакцій, про використання платформи шахраями.

Джерело: https://www.yahoo.com/news/telegram-founder-durov-allowed-temporarily-140243709.html?fr=sycsrp_catchall&guce_referrer=aHR0cHM6Ly9tZWR1emEuaW8v&guce_referrer_sig=AQAAAKT1Yfsyywha6BxcT69kFGDHLXkE_wzBZAq-ZzqlO_biIjNUIKgzom61Bc4GgvX6ZeqxL6QKDiT6-l8VMFsCQttPs6PsgP8W1oYpx3zvvLzZBKXo-CB_l4nQpLZwTeBjE2tSCj5qSx5OjHC3izpP0b5VNdN7We7fiGrn362zDj0b&guccounter=2