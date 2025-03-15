Від російських обстрілів постраждали двоє дітей у Нікополі
За уточненими даними, від російських обстрілів Нікополя постраждали двоє дітей, повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
"Через артобстріл Нікополя постраждали дві дитини. Окрім дівчинки 11 років, ще одна – трирічна. Стан обох пацієнток оцінюють як середньої тяжкості. На подальше лікування їх направили до медзакладу у Дніпр", - написав він у Телеграм.
Крім того, через іншу атаку на місто поранення отримала 57-річна жінка. "Загалом російська армія била по Нікопольшині майже півтора десятки разів. Застосовувала артилерію і БпЛА. Потерпали райцентр, Марганецька, Червоногригорівська, Покровська та Мирівська громади. Окрім релігійної установи, пошкоджені 5 приватних будинків, 2 господарські споруди, 15 сонячних панелей, авто. Зачепило лінію електропередачі", - уточнив Лисак.