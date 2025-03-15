Інтерфакс-Україна

Події

18:45 15.03.2025

Від російських обстрілів постраждали двоє дітей у Нікополі

1 хв читати
Від російських обстрілів постраждали двоє дітей у Нікополі

За уточненими даними, від російських обстрілів Нікополя постраждали двоє дітей, повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Через артобстріл Нікополя постраждали дві дитини. Окрім дівчинки 11 років, ще одна – трирічна. Стан обох пацієнток оцінюють як середньої тяжкості. На подальше лікування їх направили до медзакладу у Дніпр", - написав він у Телеграм.

Крім того, через іншу атаку на місто поранення отримала 57-річна жінка. "Загалом російська армія била по Нікопольшині майже півтора десятки разів. Застосовувала артилерію і БпЛА. Потерпали райцентр, Марганецька, Червоногригорівська, Покровська та Мирівська громади. Окрім релігійної установи, пошкоджені 5 приватних будинків, 2 господарські споруди, 15 сонячних панелей, авто. Зачепило лінію електропередачі", - уточнив Лисак.

Раніше Лисак повідомляв про загибель 70-річної жінки.

Теги: #нікополь #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:51 15.03.2025
Російські війська обстріляли Нікополь, загинула жінка, постраждала дівчинка

Російські війська обстріляли Нікополь, загинула жінка, постраждала дівчинка

20:41 14.03.2025
Ворог завдав ракетного удару по житловому кварталу Кривого Рогу

Ворог завдав ракетного удару по житловому кварталу Кривого Рогу

09:35 14.03.2025
Росіяни тричі обстріляли Покровськ, шестеро осіб постраждали

Росіяни тричі обстріляли Покровськ, шестеро осіб постраждали

00:59 13.03.2025
Окупанти масовано обстрілюють Херсон – Мрочко

Окупанти масовано обстрілюють Херсон – Мрочко

16:04 12.03.2025
Сибіга про удар РФ по цивільному судну з пшеницею для Алжиру: Це атака на глобальну продовольчу та морську безпеку

Сибіга про удар РФ по цивільному судну з пшеницею для Алжиру: Це атака на глобальну продовольчу та морську безпеку

13:12 12.03.2025
Житель Купʼянська шпиталізований з пораненням через ворожий артобстріл

Житель Купʼянська шпиталізований з пораненням через ворожий артобстріл

22:46 11.03.2025
РФ вбила 4 членів екіпажу MJ Pinar в одеському порту та пошкодило судно - АМПУ

РФ вбила 4 членів екіпажу MJ Pinar в одеському порту та пошкодило судно - АМПУ

10:32 09.03.2025
Кількість поранених внаслідок бомбардування ворогом Дружківки зросла до 12-ти

Кількість поранених внаслідок бомбардування ворогом Дружківки зросла до 12-ти

23:13 08.03.2025
Семеро цивільних зазнали поранень внаслідок обстрілу Дружківки - ОВА

Семеро цивільних зазнали поранень внаслідок обстрілу Дружківки - ОВА

22:46 08.03.2025
Один цивільний поранений внаслідок ворожого обстрілу Зміївки у Херсонській області - ОВА

Один цивільний поранений внаслідок ворожого обстрілу Зміївки у Херсонській області - ОВА

ВАЖЛИВЕ

Генштаб ЗСУ: На курському напрямку від початку доби відбулось 11 боїв, три з яких тривають

Зеленський: Партнери погоджуються, що Україну й Європу можна посилити за 3 роки

Путін бреше про ситуацію на Курщині, українські війська також стабілізували ситуацію в Донецькій області – Зеленський

Зеленський про візит Віткоффа до Москви: Не може бути на 100% відомо, про що там говорили

Зеленський закликає партнерів до подальшої роботи над контингентами та наполягає на їх розташуванні в Україні

ОСТАННЄ

Австралія готова брати участь у миротворчій місії в Україні - прем'єр

Стубб: Путін не хоче миру або перемир’я, тому просто тягне час

Нацгвардійці відбили штурм росіян на Часів Яр, знищено або уражено щонайменше 10 одиниць техніки

Канцлер ФРН: Росія має припинити атаки і нарешті зробити мир можливим

Сибіга: Україна, як ніхто інший, зацікавлена у припиненні розпочатої Росією війни

Стубб: Коаліція охочих об'єднана і сповнена рішучості досягти тривалого і справедливого миру для України

Очільник КМВА пообіцяв скасувати розпорядження про підвищення тарифів на управління будинками

Спікер МЗС України назвав Лукашенка "тарганом" за образу на адресу Зеленського

Генштаб ЗСУ: На покровському напрямку російські загарбники здійснили 21 атаку, 20 вже відбито

Російські війська накопичують сили на прикордонні з Сумською областю та готуються до більш активних дій - ЦПД

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА